Transport Public SA se pregătește să piardă contractul pentru traseele din Bacău. Compania scoate la vânzare un teren de 10 milioane euro

Transport Public SA, firma privată care face transportul cu autobuze în municipiul Bacău, vrea să vândă o mare suprafață de teren. Măsura vine într-o perioadă în care Primăria intenționează să rezilieze contractul de delegare a transportului în comun pe traseele din oraș.

Primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu intenționează să-și pună în practică intențiile de organizare a unei noi licitații pentru transportul public din municipiu. În ședința de la finalul lunii aprilie 2021, el le propune consilierilor locali un proiect de hotărâre pentru constatarea încetării contractului de concesiune încheiat în 2004.

În paralel, firma Transport Public SA a convocat AGA, la mijlocul lunii mai, pentru „aprobarea efectuării tuturor demersurilor pentru valorificarea terenului situat pe strada Narciselor 14 bis, în suprafață totală de 33.379 mp”. Este vorba despre terenul pe care a funcționat garajul societății și pentru care a existat, până în 2016, un litigiu în justiție cu Primăria Bacău. Potrivit unor estimări, terenul valorează circa 10 milioane de euro. În urmă cu 12 ani, el a fost vizat de Kaufland, însă tranzacția a fost blocată de acțiunile în justiție și de votul negativ dat în Consiliul Local, unde nu a fost aprobat un Plan de Urbanism Zonal.

Pentru Ziarul de Bacău, Transport Public SA nu a dorit să comenteze intențiile primarului Stanciu Viziteu referitoare la constatarea încetării contractului de concesiune.

În schimb, la începutul anului 2021, compania de autobuze a transmis consilierilor locali un punct de vedere referitor la durata contractului încheiat în 2004:

„În anul 2009/2010 s-a incercat de catre Primarul Municipiului Bacau aceeasi abordare precum cea de fata (…). Se sustinea ca efectele contractului au incetat in anul 2010 (…). În perioada 2010/2012 s-a derulat un litigiu (3926/110/2010) avand ca obiect anularea hotararii de CL privind constatarea incetarii de drept a concesiunii si organizarea unei noi licitatii, rezultand solutionarea chestiunilor de drept readuse acum in discutie, IN FAVOAREA SOCIETATII, cu PUTERE DE LUCRU JUDECAT, dupa cum urmeaza :

–Contractul poate continua pana la expirare, deoarece art.28 si art.49 din legea 92/2007 nu isi produc efectele , fata de aparitia ulterioara a OUG 13/2008 (…)

-Mai mult, in considerarea perioadei contractuale pentru care s-a incheiat concesiunea de 25 de ani ( pana in anul 2029), subscrisa a facut investitii importante in dotarile societatii/autobuze/material rulant-active strans legate de desfasurarea activitatii societare, investitii neamortizate pana la data la care s-ar intentiona scoaterea la licitatie a traseelor . Prin urmare, Regulamentul CE 1370/2007 confera protectie suplimentara operatorilor aflati in asemenea situatii, potrivit pct.15 din Preambul , raportat la art.4 alin.4 .

– sursa: Transport Public SA