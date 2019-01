Tragedie în Stănișești! Trei copii mistuiți de flăcări, după ce părinții i-au lăsat încuiați în casă, cu o lumânare aprinsă

Pe 20 aprilie 2016, poliţiştii din Stănişeşti au fost sesizaţi telefonic despre un incendiu provocat la locuinţa inculpatului B.G.. Pompierii militari din Podu Turcului au intervenit imediat, iar după stingerea incendiului, au fost descoperiţi, fără viaţă, trei dintre copiii familiei B., în vârstă de 7, 8, respectiv 9 ani, care se aflau singuri în locuinţă la momentul declanşării incendiului.

„Inculpaţii B.G., în vârstă de 40 de ani, şi B.M., în vârstă de 35 de ani, trăiau împreună în locuinţa lor, situată în satul Slobozia Nouă, având o relaţie de concubinaj de aproximativ 13 ani. În urma relaţiei lor, au rezultat patru copii, unul dintre ei fiind dat în plasament la o familie din Bacău. (…) Locuinţa inculpaţilor nu era racordată la energie electrică şi era compusă din două camere, dintre care doar una era locuibilă. În această cameră, dormeau părinţii într-un pat iar, în celălalt pat, obişnuiau să doarmă cei trei copii ai lor. (…) Pentru a munci şi obţine bani pentru întreţinerea familiei, în seara zilei de 19.04.2017, inculpatul B.G. a vorbit cu proprietarul unei stâne de oi care i-a transmis că mai are nevoie de încă un cioban. Inculpatul s-a înţeles cu proprietarul stânei ca, a doua zi, la ora 06.00, să vină să îl ia la lucru, rugându-l totodată să îi aducă şi o sumă de bani avans (600 de lei) pe care să o lase familiei sale, pentru mâncare”, se arată în rechizitoriu.

Astfel, a doua zi, cei doi inculpaţi au pornit la drum – bărbatul, spre stână, iar concubina lui l-a însoţit până la punctul de întâlnire cu proprietarul stânei pentru a încasa avansul. O lumânare uitată aprinsă, într-o cană de plastic, în camera în care dormeau copiii, a declanşat dezastrul. Incendiul a mistuit locuinţa aproape în totalitate. Pompierii au descoperit că uşa de acces în camera în care dormeau copiii era blocată pe dinafară cu un cui îndoit.

„Pompierii au scos din încăperea respectivă trei cadavre umane de mărime asemănătoare copiilor familiei B.G. şi B.M., aceştia fiind recunoscuţi după resturile obiectelor de îmbrăcăminte şi a fizionomiei”, se mai precizează în rechizitoriu. Potrivit raportului de expertiză medico-legală de necropsie, întocmit de Serviciul Judeţean de Medicină Legală Bacău, moartea copiilor a fost violentă, datorându-se insuficienţei cardio-respiratorii acute, consecinţa arsurilor de grad IV, 100% din suprafaţa corporală. Inculpaţii au recunoscut că toată această tragedie s-a produs din vina lor.

Inculpatul B.G. are antecedente penale (furt calificat şi folosirea de instalaţii clandestine), iar faptele din acest dosar penal au fost săvârşite în cadrul termenului de încercare. Astfel, instanţa a anulat amânarea aplicării pedepsei primite în 2017 şi a contopit pedepsele, inculpatul având de executat 1 an şi 5 luni închisoare. Totuşi, având în vedere că inculpatul a recunoscut faptele, instanţa a dispus amânarea pedepsei. În ceea ce o priveşte pe inculpata B.M., pedeapsa stabilită este de 1 an şi o lună închisoare, cu amânare. Inculpaţii au fost obligaţi la plata cheltuielilor judiciare, în sumă de 1.100 lei. Sentinţa poate fi contestată.

