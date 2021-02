Top 8 lucruri de stiut cand pariezi online cu Maxbet

Licentiat la finalul anului 2016, Maxbet se afla in cursa pentru cei mai buni operatori de pariuri si jocuri de noroc online, ramand totusi, inca, in segmentul mediu al concurentei, cu un echilibru interesant intre punctele tari si cele slabe ale ofertei. Eforturile constante facute pentru imbunatatirea calitatii serviciilor promit insa o evolutie buna, ce merita tinuta sub observatie de catre pasionatii de pariuri sportive.

Un operator licentiat si sigur

Prin licenta dobandita pe 31.12.2016, Maxbet are dreptul de la furniza pariuri sportive si jocuri de noroc online, pe teritoriul Romaniei, pana in la finalul anului 2026. Se numara deci printre operatorii pe ale caror site-uri se poate paria fara griji legate de legalitatea acestei activitati si care se supun reglementarilor in vigoare, asigurand atat o verificare atenta a utilizatorilor, cat si virarea automata a taxelor acestora catre stat.

Cote medii

La categoria cote de pariuri sportive nu putem spune ca Maxbet se afla in top cinci, in general oferind valori bune, dar fara a impresiona prea mult. Pariorii cu experienta, care au suficienta rabdare pentru a analiza atent un site vor gasi insa cu siguranta si selectii cu cote care depasesc alte oferte concurente. Despre aceasta caracteristica a ofertei Maxbet, pareri mai multe si analize obiective poti gasi pe blogurile si ghidurile de profil.

Pariuri sportive, jocuri de cazinou si loto virtual

Pentru cei care prefera sa completeze experienta pariurilor sportive cu momente de relaxare, petrecute in alte sectiuni ale platformelor de pariuri online, oferta Maxbet se poate dovedi putin cam saraca in comparatie cu site-urile de top. Include jocuri de cazinou standard si live, sporturi virtuale si loto virtual, insa lipseste camera de poker si cea de bingo.

Poti depune si retrage offline

Desi tot mai multe persoane incep sa aiba incredere in platile online si sa foloseasca aceasta alternativa la tranzactiile in numerar, mai exista insa suficienti pariori care prefera cash-ul. Maxbet se numara printre operatorii cu experienta in zona offline, unde pastreaza si dezvolta o prezenta de succes cu peste 117 agentii stradale la ora actuala, pe teritoriul Romaniei.

Existenta acestei retele aduce cu sine si posibilitatea de incarcare a contului de utilizator direct din agentii, sub forma de numerar, precum si realizarea de retrageri in acelasi mod, fara a avea nevoie de un cont bancar. In plus, Maxbet are incheiat un contract de parteneriat cu reteaua Smith&Smith care completeaza cu propriile locatii harta oraselor in care poti interactiona cash cu contul tau de jucator de pe Maxbet.

Maxbet nu ofera streaming live

Esti un pasionat al pariurilor live? Daca te simti cel mai confortabil pe platformele care ofera si posibilitatea de urmari in direct partidele pe care pariezi, atunci Maxbet s-ar putea sa nu fie site-ul potrivit pentru tine. Desi ofera posibilitatea de a paria live, cu statistici actualizate si selectii destul de variate, operatorul nu a completat pana in prezent dotarea tehnica a website-ului cu un sistem de streaming live.

Poti paria pe curse de caini si de cai

Cursele de caini si de cai reprezinta o optiune foarte interesanta de pariuri, pe care multi jucatori o considera mai atragatoare decat sporturile clasice, pe de o parte pentru timpul mult mai redus de asteptare pana la rezultat, pe de alta parte pentru ca include o componenta mai importanta de noroc. Reprezinta asadar combinatia ideala pentru cei care doresc si altceva in afara de pariuri pe fotbal, baschet, volei, tenis etc., dar nu sunt foarte incantati de jocurile de noroc tip cazinou.

Iata ca Maxbet are grija sa includa aceasta optiune si, in plus, sa completeze cu Lucky 6, unul dintre cele mai populare titluri de loterii virtuale in momentul de fata.

Ofera chat live

Chatul live asigura o comunicare simpla, rapida si eficienta, in timp real, cu personalul de asistenta al operatorului de pariuri. Ofera un sentiment de siguranta si confort pentru utilizatori, in special in cazul incepatorilor care au nevoie de asistenta pentru configurarea contului si primelor pariuri, dar si jucatorilor cu experienta, care intampina dificultati ceva mai specializate. Maxbet se numara printre casele de pariuri care au optat pentru includerea acestei cai de comunicare pe site-ul sau, un element care, in ciuda asteptarilor, nu este prezent la toti operatorii de top.

Bonus virtual fara depunere

Daca strategia ta de joc presupune si folosirea a cat mai multe bonusuri de inregistrare, Maxbet are o veste buna pentru tine. Pe site-ul sau gasesti un bonus fara depunere, de 50RON, care se acorda la validarea datelor de identificare aferente contului. Activarea bonusului necesita folosirea unui cod si banii virtuali sunt valabili doar pentru cazinou, dar te poti relaxa fara a folosi proprii bani si testa rapid oferta de jocuri de cazinou. Este drept insa ca nu ii poti retrage inainte de a face o depunere de minim 100RON si de a indeplini rulajul de 40x, deci este un bonus mai mult de test, decat pentru a produce bani reali.