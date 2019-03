Top 5 metode de a cuceri un bărbat

Orice femeie are in arsenalul propriu cateva arme cu ajutorul carora poate oricand sa atraga un barbat si sa se faca placuta. Seductia, insa, presupune utilizarea unui farmec subtil, care sa-l influenteze pe reprezentantul sexului masculin si sa-l determine sa ramana impresionat pentru totdeauna, considerand ca adevarata valoare a femeii tocmai a gasit-o. Desi putine doamne si domnisoare sunt in stare sa il faca pe loc sa le priveasca cu recunostinta pentru freamatul launtric provocat, totusi ele exista si pot impartasi cateva dintre secretele lor.



Poate parea banala ideea ca un barbat va ramane cucerit instantaneu de un zambet seducator, in coltul gurii, de un suras de Gioconda sau de dintii perfect aliniati ai femeii din fata lui, dar adevarul este ca dantura ramane una dintre armele reprezentantelor sexului feminin. Barbatii sunt atrasi de acest aspect, asa ca nu este deloc gresit ca femeile sa aiba grija de dintii lor inca din tinerete, sa ii repare sau sa-i pozitioneze corect cu ajutorul unor aparate dentare mobile sau fixe, ideale pentru obtinerea unei danturi perfecte.

Iata alte 5 metode de a seduce barbatii:

1. Complimentele raman o arma pentru ambele sexe in lupta lor pentru a cuceri, asa ca, nu uita sa-l flatezi pe cel din fata ta, spunandu-i ca este imbracat foarte bine, cu gust, ca are o coafura moderna sau ca pare ca face sala de forta. Imbraca-te in amabilitate, politete, adopta un zambet atragator si o voce calda, invaluitoare. Nimeni nu va fi cucerit de o persoana plictisitoare, morocanoasa, care nu stie sa vorbeasca si sa socializeze;



2. Privitul in ochi este o alta metoda de a cuceri. Evident ca nu trebuie sa te uiti mereu pentru a stanjeni, s-ar putea sa obtii efectul contrar, dar in anumite momente este indicat sa ii arati ca il placi. Privirea spune mai multe decat orice cuvinte. Ai vazut ca uneori observi in privirile celor din jur plictiseala, dorinta de a termina discutia? Privitul in ochi poate sa iti spuna daca te place si isi doreste sa stea in preajma ta, doar dupa cateva minute de conversatie;

3. Neaparat, trebuie sa fii feminina, calma, calda si binedispusa! Desigur, nu uita sa te mentii frumoasa, pentru ca barbatii adora trofeele. Pana la urma raman simpli vanatori. Ajuta foarte mult si un outfit elegant, chic, un ruj rosu si un par lung, dar nu pune accent prea mult pe machiaj. Nu vrei ca barbatul din fata ta sa se intrebe ce ascunzi sub kilogramele de tencuiala si sa renunte din start sa stea in preajma ta;

4. O femeie independenta si puternica are de castigat in fata oricarui barbat, pentru ca nimeni nu-si doreste vreo plangacioasa, dar nici femeia fatala nu este pe placul sau, asa ca trebuie sa jonglezi cu aceste doua ipostaze cu multa grija. Ar fi indicat sa-l lasi sa considere ca el detine controlul asupra situatiei si sa nu faci pe inabordabila, in general barbatii se plictisesc destul de repede;

5. Fa-l sa se simta important! Evident ca nu e nevoie sa te uiti ca la un zeu la el, dar ar fi bine sa-l privesti ca pe un protector, ca pe o persoana atenta si speciala din viata ta. Lauda-l cand este cazul, acorda-i toata atentia, repeta-i numele de cate ori poti, dar nu exagera pentru ca nu va aprecia ca esti nesincera.

In concluzie, nu este deloc greu sa cuceresti un barbat, esential este sa cunosti reteta, sa o inveti, apoi sa o pui in practica si ai sa gusti din plin rezultatele.

