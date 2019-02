Top 4 activități online pe care bărbații le preferă în timpul liber

Majoritatea persoanelor folosesc Internetul cateva ore bune din zi, atat la job, pentru indeplinirea task-urilor, cat si in timpul liber, pentru destindere si relaxare. Specialistii au vrut sa afle care sunt principalele activitati pe care reprezentatii sexului masculin le desfasoara in mediul online si ce impact au acestea asupra vietii lor.

Unele rezultate pot fi surprinzatoare, altele erau de asteptat. Toate, insa, raspund la curiozitatea femeilor, in special, in legatura cu modul in care partenerii lor prefera sa isi ocupe timpul in afara serviciului si, in acelasi timp, demonstreaza, inca o data, diferentele dintre sexe. Citeste in continuare daca esti curios sa afli ce fac domnii in mediul virtual, atunci cand doresc sa se relaxeze!

Iata care sunt cele 4 lucruri care se afla pe primele locuri in topul preferintelor masculine

Jocurile

Foarte multi barbati se destind, dupa o zi de munca, in fata laptopului sau calculatorului, incercand diverse jocuri video online. Acestea le distrag atentia de la grijile cotidiene, permitandu-le sa-si testeze abilitatile mentale ce presupun concentrarea, focusul si crearea unor strategii, pentru a ajunge pe primele locuri. Domnii sunt, in general, competitivi, asa ca era de asteptat ca aceste jocuri sa se afle pe primul loc in ceea ce priveste activitatile preferate din mediul virtual, mai ales ca isi pot manifesta liber emotii si sentimente de toate felurile.

Totodata, cercetatorii au introdus in aceeasi categorie si atractia catre pariuri online si jocuri de tip casino pe Internet, dupa ce au observat un interes crescut in ultimii ani pentru aceste domenii. Pentru barbati, cele din urma reprezinta modalitatea perfecta de a se distra, dar si de a castiga sume de bani fara prea mult efort, chiar din confortul propriei locuinte.

Socializarea

Accesul facil la cele mai noi tehnologii si aplicatii ce fac posibila socializarea, chiar si la distanta, atat cu prietenii vechi, cat si cu alte persoane inca necunoscute, a schimbat radical modul in care oamenii se raporteaza la cei din jur. In prezent, te poti afla intr-o camera alaturi de prieteni sau colegi si sa vorbesti, de fapt, cu cineva care se afla la sute sau mii de kilometri distanta. Desi se credea ca domnii nu comunica la fel de mult precum doamnele sau domnisoarele, s-a dovedit ca site-urile de socializare le confera acestora mediul ideal pentru a se “desfasura”, mai exact, pentru a purta discutii cu persoane de sex opus de care sunt interesati, pentru a planifica intalniri cu grupul de prieteni si pentru a tine legatura cu cei apropiati.

Chiar si fara a vorbi, acestia pot fi la curent cu ceea ce se intampla in viata vechilor cunostinte, prin intermediul postarilor si al fotografiilor pe care fiecare le publica in online. Asadar, a fost observat faptul ca o buna parte din timpul petrecut pe Internet de catre barbati este alocat socializarii.

Vizionarea filmelor sau a serialelor

Acesta este un lucru pe care reprezentantii sexului masculin si reprezentantele sexului feminin il au in comun: relaxarea in confortul locuintei prin vizionarea filmelor si a serialelor preferate. In ziua de azi, este foarte usor sa gasesti online orice ti-ar face placere sa urmaresti, asa ca aceasta activitate este una dintre cele mai raspandite, mai ales printre tineri.

Cumparaturile

Avand in vedere ca aproape orice lucru poate fi achizitionat cu doar cateva click-uri, nu este de mirare ca domnii prefera aceasta metoda de cumparaturi in locul celei clasice. In timp ce pentru femei plimbarea prin magazine reprezinta o adevarata terapie, pentru multi barbati reprezinta un chin. Internetul le ofera acestora ocazia sa obtina lucrurile de care au nevoie, evitand aglomeratia specifica centrelor comerciale.

Tu ce faci in timpul liber pe Internet?

Anunțuri publicitare