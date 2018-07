Top 3 accesorii COOL care vor înveseli orice ținută VARA aceasta

Iti doresti sa porti cele mai trendy outfit-uri vara aceasta, dar nu stii cum sa le obtii? Raspunsul la dilema ta este unul simplu: prin intermediul accesoriilor!

Daca vrei sa fii la moda, insa vrei sa te deosebesti de restul lumii in ceea ce priveste look-ul tau, cea mai simpla modalitate pentru a face acest lucru posibil este sa acorzi o atentie deosebita detaliilor. In plus, vara este sezonul in care cele mai apreciate sunt articolele vestimentare simple, care nu accentueaza disconfortul termic, iar accesoriile transforma orice tinuta banala intr-una de neuitat, indiferent de ocazie! Este timpul sa te folosesti si tu de acest truc pentru a fi admirata oriunde vei merge!

Descopera care sunt accesoriile care te scot din anonimat in 2018

Posetele

Desi acestea au, in principal, un rol practic, au devenit de foarte mult timp o modalitate de a-ti exprima stilul personal si de a completa o tinuta de efect! Pentru vara aceasta, alege din gama de genti casual disponibila online o poseta alba, cu aplicatii colorate!

Aceasta poate fi integrata in orice tinuta de sezon si poate fi asortata unor rochii vaporoase, unor jeansi scurti sau lejeri, pana la glenza si cu taieturi la moda sau cu o salopeta deosebita!

Este destul de incapatoare, astfel incat poti avea asupra ta tot timpul cele mai importante obiecte. Este un articol vesel si practic, pe care il vei indragi, cu siguranta!

Accesoriile pentru par

Pentru ca este foarte cald afara, vei fi tentata sa iti porti parul prins in majoritatea timpului.

Insa, pentru momentele in care iti doresti sa il lasi liber, fara sa te incomodeze, gasesti online modele de clame pentru par deosebite, care reprezinta, in acelasi timp, accesorii ce vor da un aer fresh look-ului tau!

In plus, aplicatiile pentru par sunt in trend si in ceea ce priveste moda adoptata la festivalurile in aer liber, astfel ca vor adauga o nota speciala oricarei tinute, chiar si in vacanta!

Alege o clama cu strasuri colorate pe care o poti integra in coafuri precum buclele lejere, un coc dezordonat sau in impletituri diverse!

Ochelarii de soare

Este timpul sa renunti la modelele banale si sa alegi unul deosebit, precum o pereche de ochelari de soare cu lentile roz si rame aurii!

Acestia sunt femini si delicati si se potrivesc perfect tinutelor casual de zi cu zi. Iti ofera protectia de care ai nevoie, in timp ce iti ofera o imagine stylish, pentru care vei fi admirata de catre cei din jur!

Astfel, orice outfit va deveni unul special, pe care il vei purta cu placere oriunde ai merge. Sunt perfecti atat pentru plaja, cat si pentru iesirile cu prietenii sau plimabrile in parc cu partenerul tau!

Experimenteaza si gaseste-ti stilul ideal pentru aceasta vara si bucura-te din plin de toate clipele frumoase pe care sezonul cald ti le ofera! Pune accent pe accesorii si creeaza-ti tinute unice!