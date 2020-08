TOP 10! Cele mai apreciate și cele mai detestate instituții băcăuane, după recenziile online

Internetul dă posibilitatea cetățenilor să-și exprime părerea vizavi de modul de funcționare al instituțiilor cu care intră în contact. Platforma Google, cea mai folosită la nivel mondial, invită utilizatorii să acorde calificative între 1 și 5 stele și le oferă posibilitatea să posteze recenzii referitoare la experiența avută.

Am încercat să facem un top al celor mai apreciate instituții băcăuane, dar și al celor mai detestate din județ. Pe listă am introdus instituțiile deconcentrate din județ, spitalele, furnizorii de utilități, precum și instituții ce intră în subordinea autorităților locale. Au fost luate în considerare doar instituțiile și companiile care au peste 10 recenzii pe Google. De asemenea, pentru departajarea instituțiilor cu note similare, am luat în considerare numărul recenziilor, cele care au mai multe situându-se mai bine.

ISU Bacău

TOP 10, cele mai apreciate instituții

10. Serviciul Județean de Ambulanță Bacău, care a adunat 3.8 stele din 5

9. Agenția județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bacău, care a adunat tot 3,8 stele, însă din mai multe recenzii decât cei de la Ambulanță

8. Oficiul pentru Registrul Comerțului Bacău – 3,9 stele, din 18 recenzii

7. Spitalul Moinești – 4.0 stele din 62 de recenzii

6. Direcția Silvică Bacău – 4.1 stele din 18 recenzii

5. Registrul Auto Român (RAR) – 4.1 stele din 194 de recenzii

4. Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău – 4.5 stele din 58 de recenzii

3. Filarmonica Mihail Jora – 4.5 stele din 436 de recenzii

2. Teatrul Bacovia – 4,5 stele din 612 recenzii

1. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Maior Constantin Ene” (ISU) Bacău este cea mai apreciată instituție din Bacău, cu 4,6 stele din 5. Pompierii au doar 12 recenzii, însă sunt apreciați pentru munca depusă de ei la inundații și alte calamități.

CRAB

TOP 10, cele mai detestate instituții din Bacău

10. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău – 2.8 stele din 16 recenzii

9. Direcția de Sănătate Publică Bacău – 2,8 stele din 15 recenzii

8. Trezoreria Bacău – 2,7 stele din 18 recenzii

7. Direcția de Impozite si Taxe Locale – 2,7 stele din 25 de recenzii

6. Inspectoratul Județean de Poliție Bacău – 2,7 stele din 35 de recenzii

5. Spitalul municipal Onești – 2.4 stele din 39 de recenzii

4. Spitalul Județean de Urgențe Bacău – 2.4 stele din 92 de recenzii

3. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău – 2.3 stele din 41 de recenzii

2. Thermoenergy SA (fostul CET) – 2.1 stele din 21 de recenzii

1. SC Compania Regională de Apă Bacău SA. CRAB este fără îndoială pe primul loc, cu doar 1.2 stele din 132 de recenzii.