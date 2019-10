Toader Paleologu, candidat PMP: „Un președinte trebuie să fie pisălog”

Toader Paleologu este de părere că „un președinte trebuie să fie pisălog”. Candidatul PMP la Președinția României și-a prezentat vineri, în Bacău, programul electoral pentru care solicită votul alegătorilor.



Câteva sute de membri PMP și Alternativa Dreaptă s-au întâlnit la sala Ateneu cu Toader Paleologu, candidatul care îi reprezintă în cursa electorală pentru alegerile Prezidențiale. „Sunt 75% moldovean”, a ținut să precizeze Paleologu, care a amintit despre mama sa, moldoveancă de la Iași.

„Foarte mulți susținători ai USR și PLUS se îndreaptă către mine”

Candidatul și-a prezentat punctul de vedere asupra funcției prezidențiale și și-a criticat contracandidații, pentru că nu doresc să participe cu el la dezbateri, în special Dan Barna, de la USR. Prioritățile, din punctul de vedere al reprezentantului PMP, sunt reforma Constituției, reducerea numărului de parlamentari, măsuri care să „taie” din „partidocrația” care a înlocuit, prin concursuri false, meritocrația.



În opinia lui Paleologu, „românii o duc prost, pentru că nu se respectă unii pe alții”, dar o problemă este și că „românii respectă legile altor țări, iar aici, în România, nu, pentru că nici statul nu-i respectă”.

Solicitat de Ziarul de Bacău să comenteze cazurile „Dan Barna” și „Colectiv”, Toader Paleologu a spus, referindu-se la candidatul USR, că „e o regulă umanitară să nu tragi cu pușca într-o ambulanță”, iar Alianța USR +Plus nu mai are candidat. „Foarte mulți susținători ai USR și PLUS se îndreaptă către mine, își dau seama că au cu cine vota, sunt un partener serios și loial”.

Referitor la filmarea intervenției pompierilor la clubul Colectiv, Toader Paleologu s-a arătat consternat că imaginile au apărut abia acum.