Tipuri de rochii pe care fiecare femeie ar trebui sa le aiba in garderoba ei

Rochiile sunt un element esential in garderoba fiecarei femei, indiferent de sezon, dar exista unele stiluri care sunt obligatorii datorita versatilitatii lor. De la rochii de dantela elegante la rochii casual, va spunem care sunt tipurile de rochii pe care ar trebui sa le aveti in garderoba.

Desi rochiile sunt elemente esentiale, nu orice model merge cu orice eveniment. Pentru ca nici o ocazie sa nu te ia prin surprindere, iti prezentam o lista de rochii pe care trebuie sa le ai in garderoba.

Rochii din dantela

Dantela a fost intotdeauna considerata o tesatura de lux care face femeile sa reflecte un aspect nobil si rafinat. Aceste rochii dantela sunt perfecte pentru intalniri si plimbari. Exista o varietate de modele de unde poti alege modelul preferat. In catalogul de rochii din dantela JojoFashion poti gasi cele mai frumoase modele din acest an, de la rochii din dantela lungi, scurte, pana la modele in diferite culori.

Rochii negre scurte

Elementul de baza prin excelenta. Rochie neagra reuseste sa se transforme in functie de ocazie. Cu tenisi sau tocuri, nu te va dezamagi niciodata! O rochie neagra scurta este un element de baza care te va scoate din necazuri pentru ca o poti folosi atat la evenimente, cat si pentru a merge la birou, doar schimband accesoriile.

Rochii lungi

Se crede ca rochiile lungi arata bine doar pe fetele inalte. De fapt, sunt potrivite pentru toata lumea: pentru femeile de talie medie si mica, sunt recomandate rochii lungi cu lungime gradata sau cu pliuri si decupaje. Si femeile de dimensiuni mari vor arata bine in rochiile cu croi drept, cu o linie de talie mai vizibila.

Rochii camasa

O rochie de camasa nu se va demoda niciodata, poate fi o optiune care te va face sa arati elegant fara prea mult efort. Rochia camasa a fost inventata de Coco Chanel, transformand o simpla camasa barbateasca. Aceste rochii pot fi purtate la o plimbare sau, de asemenea, la birou, daca nu exista un cod vestimentar mai strict.

Rochii creion

Rochia creion este conservatoare, dar in acelasi timp foarte feminina. Este pur si simplu indispensabila pentru evenimente si intalniri de afaceri. Daca alegi accesorii atragatoare pentru a o insoti, aceasta va deveni o optiune pentru o petrecere. In plus, arata bine pe fiecare tip de corp, fara exceptie.

Rochii office

Ar trebui sa ai o rochie office care sa te faca sa te simti in siguranta si confortabil, pe care o poti purta la birou sau la interviuri de angajare.

Rochii furou

Acest stil de rochie este foarte practic si confortabil, pe langa faptul ca iti pune in evidenta formele, este ideala pentru o intalnire sau pentru a iesi in weekend.

Rochii cu imprimeu floral

Acest imprimeu este un clasic pe care trebuie sa il ai in dulap, este relaxat, tineresc si cochet, ideal pentru primavara. Tesaturile usoare si imprimeurile inegale de flori nu se vor demoda. Mai ales daca croiala rochiei este de tip camasa.

Rochii albe

O rochie alba este complementul perfect pentru anotimpurile de vara si pentru evenimentele din timpul zilei.

Rochii drapate

Aceasta rochie atemporala flateaza toate femeile. Accentueaza silueta si mareste senzualitatea in cateva secunde.

Rochii de cocktail

Daca evenimentul la care intentionezi sa participi este dupa-amiaza, nu ezita sa porti o rochie de cocktail. Este mai confortabila decat o rochie lunga de seara, ofera mai multa libertate de miscare si, prin urmare, este esentiala pentru a merge la club sau la o discoteca.

Rochie de plaja

Fie ca ai o vacanta planificata in cateva zile sau poate in cateva luni, trebuie sa investesti intr-o rochie potrivita vremii calde, care sa functioneze pentru a merge la plaja in timpul zilei si pentru a merge la un cocktail seara. Idealul este sa o alegi in tonuri neutre, astfel incat sa nu se demodeze niciodata.