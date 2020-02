Theodora Șotcan, deputat PSD: „Liberalii numesc penali în funcții publice!”

Deputatul Theodora Șotcan (PSD Bacău), fost inspector școlar general, critică PNL pentru că a numit în postul de inspector școlar general adjunct o persoană cu cazier.

Într-un comunicat de presă, Șotcan afirmă că numirea lui Ion Balcan este o dovadă de iresponsabilitate:

Cu stupoare am aflat din presa bacauana ca adjunctul Inspectoratului Scolar Judetean Bacau, Ion Balcan, instalat recent de PNL pe functie e de fapt un fost condamnat penal, aflat in perioada de incercare, timp in care e obligat sa urmeze un program de reintegrare sociala.

De ce? Pentru ca a condus autoturismul intr-o stare de ebrietate vecina cu coma alcoolica!

Tot corpul profesoral al judetului traieste o nemeritata umilința.

Nominalizarea facuta de PNL e mai mult decat un afront, e o pata de murdarie pe fata meseriei de dascal. In calitate de fost inspector scolar general al IŞJ Bacău nu pot decat sa condamn iresponsabilitatea PNL, de a numi intr-o functie publica de conducere un asemenea personaj, iresponsabil la randul sau: sa te sui la volan beat crita, fara sa te gandesti o clipa ca pui in pericol viata semenilor este incalificabil, domnule Balcan!

La fel de condamnabile sunt si justificarile acestui individ, care a ajuns sa nu vada padurea din cauza copacilor: nu PSD e de vina, domnule Balcan, ca umblati baut la volan; nu PSD v-a turnat pe gat hectolitri de bautura!

Nominalizarea dvs., in dispret fata de bunul-simt si fata de ce ar trebui sa fie statutul dascalului, arata clar ce inseamna „Romania educata!” pentru PNL.

O abordare meschin-electorala, inlocuita de PNL in practica de spritul si alcoolemia peste limite, ridicate la rang de criterii obligatorii in vederea numirii la sefia ISJ.

Sa va fie rusine, celor de la PNL, ptr modul in care ati injosit nobila meserie de dascal, promovand la ISJ Bacau un individ adus de la periferia decentei si a societatii.