Tensiuni în Alianța USR + PLUS. Cristian Ghingheș îl acuză pe deputatul Viziteu de „trocuri” politice pentru stabilirea candidatului la Primărie

Consilierul PLUS Cristian Ghingheș îl acuză pe deputatul USR Lucian Viziteu că refuză dezbaterile pentru stabilirea candidatului Alianței USR + PLUS la Primăria Bacău și încearcă să obțină nominalizarea prin „trocuri” politice la nivel național.

Cristian Ghingheș, candidat PLUS la Primăria Bacău

Cristian Ghingheș, candidatul PLUS pentru Primăria Bacău, a declarat pentru ZDBC.RO că șeful USR a refuzat până acum două invitații la dezbateri transmise pe internet și nu acceptă o întâlnire între echipele USR și PLUS, ci doar o întâlnire între el și șeful PLUS Bacău, încălcând astfel principiile democratice și transparente ale alianței.

Redăm comunicatul transmis de Cristian Ghingheș