Tensiunea crește la cimitirul Valea Uzului. Mai multe organizații maghiare și românești organizează simultan comemorări și proteste

Senatorul UDMR Tanczos Barna a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că mai mulţi membri ai comunităţii maghiare din Harghita şi Covasna, alături de liderii lor politici, organizează joi la cimitirul de la Valea Uzului un protest paşnic, în aceeaşi zi în care mai multe organizaţii româneşti, dar şi Primăria din Dărmăneşti, judeţul Bacău, au anunţat organizarea unor manifestări comemorative cu ocazia Zilei Eroilor, transmite Agerpres.



„Mâine (joi – n.r.), comunitatea maghiară din judeţul Covasna şi din judeţul Harghita, alături de noi, liderii politici ai acestei comunităţi, vom participa la un protest paşnic, dar ferm, împotriva ilegalităţilor comise de Primăria Dărmăneşti şi le vom spune celor care vor fi acolo că nu suntem de acord ca până la soluţionarea problemei din Valea Uzului să aibă loc orice inaugurare sau orice sfinţire a crucilor de acolo. Suntem convinşi de faptul că acele cruci au fost amplasate ilegal acolo, avem din ce în ce mai multe documente din partea autorităţilor că acele acte, fapte din partea Primăriei Dărmăneşti sunt ilegale şi vom fi acolo de fiecare dată pentru a protesta paşnic, dar ferm, împotriva oricăror încercări de inaugurare a acelor construcţii”, a declarat senatorul UDMR.

Acesta a adăugat că a înregistrat la Senat o interpelare pe această temă adresată premierului Viorica Dăncilă şi a trimis ministrului de Interne o scrisoare în care îi cere să ia măsuri pentru preîntâmpinarea unui conflict în zonă.

„Astăzi, am adresat o scrisoare doamnei ministru Carmen Dan, în care am informat-o şi la rândul meu cu privire la evenimentele care se prefigurează a avea loc în Valea Uzului în cursul zilei de mâine şi având în vedere organizaţiile de extremă dreaptă care şi-au manifestat interesul cu privire la comemorarea organizată de Primăria Dărmăneşti, am rugat Ministerul de Interne să ia toate măsurile prin care să preîntâmpine orice conflict, orice escaladare a acestor probleme în Valea Uzului”, a spus Tanczos.

Întrebat care sunt organizaţiile de extremă dreaptă la care face referire, senatorul UDMR nu a putut să le nominalizeze, afirmând că le-a văzut pe Facebook.

De asemenea, Tanczos Barna a susţinut că problema poate fi rezolvată doar de guvernele României şi Ungariei şi ministerele apărării din cele două ţări.

„Suntem conştienţi de faptul că această problemă delicată poate fi rezolvată doar la nivelul Guvernului României şi al Ungariei, doar la nivelul celor două ministere de resort, Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Ungaria, şi că doar prin respectarea Legii 300 din 2000, prin acea comisie mixtă, poate fi soluţionată această problemă”, a spus parlamentarul.

El a spus că a cerut autorităţilor din Harghita şi Bacău ca până la rezolvarea bilaterală a problemei să nu mai aibă loc în zona cimitirului niciun eveniment, dar apelul său nu a fost ascultat.

„Se răspunde la apelul nostru cu organizări de diverse evenimente, începând de la grupări de extremă dreapta, până la domnul primar din Dărmăneşti. Nu vom ajunge nicăieri în felul acesta”, a afirmat Tanczos.

Întrebat dacă eroii români care sunt înhumaţi acolo nu au dreptul la o slujbă de comemorare şi depunerea unor coroane de flori, senatorul UDMR a răspuns că va fi primul care va depune flori la un monument al eroilor români, „după ce acea parcelă va fi inaugurată cum trebuie, pe baza acelui acord bilateral”.

În opinia sa, Primăria Dărmăneşti trebuie să ceară acordul Primăriei Sânmartin pentru evenimentele pe care doreşte să le organizeze la Valea Uzului, întrucât cimitirul se află pe domeniul public al comunei harghitene.

Prezent la conferinţa de presă, deputatul Korodi Attila a vorbit de demersurile făcute de liderii UDMR pentru rezolvarea problemei cimitirului de la Valea Uzului şi a arătat că a făcut o interpelare în Camera Deputaţilor în care a atras atenţia Guvernului în legătură cu pericolele pe care le-ar reprezenta evenimentele anunţate joi.

„Dorim ca mâine să nu se întâmple nimic acolo şi până când MApN nu vine cu o propunere clară, corectă, conform legii şi conform normalităţii, cum să fie comemorat, cum să fie amplasat, cum să se desfăşoare o marcare corespunzătoare şi ridicarea unui monument corespunzător şi pentru ostaşii români căzuţi la datorie, ar trebui să fie stopat orice eveniment care aduce numai provocare, pentru că se desfăşoară bazându-se pe câteva activităţi care au fost declarate ilegale”, a spus Korodi Attila.

La conferinţa de presă a participat şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, care a precizat că doreşte ca ziua de joi să nu fie una neagră pentru eroii căzuţi la datorie în Valea Uzului şi a afirmat că primarul din Dărmăneşti trebuie să anuleze autorizaţia privind organizarea unor evenimente de comemorare în Valea Uzului, întrucât este ilegală.

Borboly a mai spus că demersul de joi al primarului din Dărmăneşti este unul „sinucigaş”, care afectează relaţia dintre români şi maghiari, dintre cele două judeţe şi chiar dintre România şi Ungaria.

„Avem aici toate hârtiile, de la toate instituţiile statului – toţi spun că nu este legal. Iar acum, ca cireaşa de pe tort, vine cu ideea să facă o inaugurare, care nu cred că este iarăşi o decizie bună şi de aceea noi am considerat că instituţiile statului trebuie să intervină şi să oprească acest demers sinucigaş, care nu numai relaţia dintre cele două comunităţi, relaţia dintre cele două judeţe, dar şi relaţia dintre cele două state poate să o afecteze”, a susţinut Borboly.

Istoricul scandalului

Cimitirul de la Valea Uzului se află în centrul unei dispute între autorităţile din comuna Sânmartin, judeţul Harghita şi liderii UDMR, pe de o parte şi autorităţile din Dărmăneşti, judeţul Bacău, pe de altă parte.

Acest cimitir al eroilor, cel mai mare din judeţul Harghita, adăposteşte rămăşiţele pământeşti a peste 1.300 de militari decedaţi în Primul şi al Doilea Război Mondial, din mai multe ţări.

De altfel, Ministerul Apărării Naţionale precizează într-un răspuns transmis la o solicitare Agerpres că la finalul celei de-a doua conflagraţii mondiale, în necropola de război de la Valea Uzului erau înhumaţi peste 1.300 de militari de mai multe naţionalităţi – români, unguri, germani, ruşi, austrieci, italieni şi sârbi.

În ultimii ani, Consiliul Local Sânmartin a împrejmuit incinta şi a amplasat câteva sute de cruci în memoria soldaţilor ungari căzuţi în luptele care au avut loc în zonă.

Autorităţile locale din oraşul Dărmăneşti, judeţul Bacău, au decis, recent, să ridice în incintă mai multe cruci în memoria soldaţilor români căzuţi în Primul şi al Doilea Război Mondial şi un monument pentru eroii care şi-au dat viaţa acolo, indiferent de naţionalitate, dar autorităţile din Sânmartin şi liderii UDMR susţin că demersul este ilegal, întrucât cimitirul se află în domeniul public al comunei harghitene iar crucile ar fi amplasate pe locul unor potenţiale morminte nedescoperite ale soldaţilor maghiari.

Pe de altă parte, autorităţile din Dărmăneşti susţin că au autorizaţiile necesare pentru ridicarea crucilor şi că cimitirul se află pe teritoriul acestei localităţi.

În zonă au avut loc în ultima lună mai multe incidente: crucile amplasate în memoria eroilor români şi monumentul din incintă au fost acoperite cu saci negri de plastic, iar mai mulţi activişti români au susţinut că au fost agresaţi de extremişti maghiari.

În urma acestor incidente, patru bărbaţi, printre care se numără şi viceprimarul din Sânmartin, au fost duşi, în data de 23 mai, la audieri la IPJ Harghita, într-un dosar instrumentat de poliţiştii din Bacău. În aceeaşi zi, Consiliul Local Sânmartin a votat o hotărâre prin care se interzice accesul în cimitir pentru 30 zile, iar o săptămână mai târziu, primarul din Sânmartin, Gergely Andras, şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, au închis uşa cimitirului cu un lanţ şi trei lacăte.

Hotărârea de interzicere a accesului în cimitir a fost atacată în instanţă de Instituţia Prefectului judeţului Harghita, pentru că ar încălca mai multe legi, inclusiv Constituţia România, motiv pentru care preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a anunţat în luni, 3 iunie, că cimitirul va putea fi vizitat duminica, între orele 16,00 şi 17,00, pe baza programărilor prealabile.

Mai multe persoane fizice şi organizaţii, printre care se numără Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM), au anunţat că vor sărbători în data de 6 iunie Ziua Eroilor la Cimitirul de la Valea Uzului, la demers alăturându-se şi senatorul Partidului Mişcarea Populară Covasna, Gheorghe Baciu. (Agerpres)