Tehnologia și viața de familie

Anii ‘90 au insemnat primele telefoane mobile si o forma noua, mai libera, de comunicare. In 2008 Internetul includea deja peste 180 de milioane de site-uri web si 2 miliarde de utilizatori si tot in anii 2000 a luat nastere conceptul de Smart Home, care presupune integrarea si conectarea dispozitivelor tehnologice din locuinta. Dupa 20 de ani, tehnologia este o parte esentiala a vietii noastre, fara de care nu ne-a putea descurca. Cum a transformat insa viata fiecaruia dintre noi? Iata cateva caracteristici definitorii pentru familia secolului XXI.

Comunicarea mai facila cu rudele aflate in alte tari

Statisticile arata ca aproape 10.000.000 de romani traiesc in prezent in afara granitelor. Din fericire, programe precum Skype, Facebook, Whatsapp, Google Meet ofera familiilor aflate la distanta sansa de a comunica live, ori de cate ori doresc. Bunicii isi pot vedea nepotii nascuti in strainatate, parintii sunt linistiti pentru ca isi vad copiii si stiu ca sunt bine, apelurile video aducandu-i mult mai aproape decat cele telefonice standard. Din acest punct de vedere, tehnologia face mai usoara mentinerea legaturilor in cadrul familiei multinationale.

Dispozitivele electronice, cauza a distantarii intre membrii familiei

Pe de alta parte, dispozitivele mobile au devenit o piedica in calea comunicarii directe intre cei care locuiesc in aceeasi casa. Daca in trecut exista un singur televizor in fiecare locuinta, amplasat in camera comuna, acum fiecare membru al familiei detine unul sau mai multe dispozitive video la care poate urmari filme, muzica, emisiuni etc. Cu 30 – 40 de ani in urma programele de divertisment erau un motiv de dezbatere si comunicare si o ocazie pentru a petrece timp impreuna. Astazi reprezinta un motiv de separare.

Rolul de parinte, tot mai dificil

Numiti si generatia Z sau iGen, tinerii nascuti dupa anul 1995 s-au dezvoltat o data cu Internetul, intr-o simbioza greu de inteles pentru parintii lor, si resping usor tot ceea ce ii distanteaza de mediul digital.

Pentru ca absorb mult mai repede noile tehnologii, parintii sunt adesea pusi in imposibilitatea de a juca rolul de ghid si indrumator in tot ce tine de dispozitivele electronice. Mai mult, in ciuda eforturilor de a tine pasul cu ei, urmarind tutoriale sau parcurgand ghiduri de pe diverse site-uri tehnice, precum https://macrotehnicus.ro/, parintii sunt depasiti de abilitatile copiilor si nu reusesc ii insoteasca in aceasta latura a vietii lor.

Tinerii apeleaza tot mai rar la parinti pentru ajutor si sfaturi, pentru ca le gasesc pe toate online, iar expunerea la zeci de programe TV si seriale care ii reprezinta pe adulti ca fiind incapabili, ignoranti etc. influenteaza negativ relatia dintre parinti si copiii generatiei Z.

Grupuri si forumuri pe care poti discuta despre probleme de familie

Mama, matusa, bunica, vecina de bloc, colega de serviciu, prietenele, asistenta de la cabinetul medicului de familie – numarul persoanelor cu care putea discuta in trecut o tanara mama, despre ingrijirea copilului sau problemele tanarului adolescent, era destul de limitat. Astazi, poate intra online pe zeci de bloguri, forumuri si grupuri de Facebook pentru a afla pareri diverse despre situatii cu care se confrunta. Articole de specialitate, carti, diverse teorii legate de stadiile procesului de dezvoltare la copii si tineri, sunt disponibile doar prin atingerea catorva taste.

Mai putine griji, cu posibilitatea de urmarire prin GPS

Telefoanele mobile pe care le detin chiar si copiii de 10 – 11ani ofera acum o sansa in plus parintilor de-ai sti pe cei mici in siguranta. Aplicatii bazate de datele GPS, permit localizarea pozitiei utilizatorului in orice moment, urmarirea copilului pe drumul de la scoala catre casa si invers si gasirea rapida in cazul in care se rataceste. Un pas enorm de la anii cu cheia la gat, necesar in vremuri care nu mai sunt chiar la fel de sigure.

Telefonul mobil si Internetul reduc controlul parintilor asupra interactiunilor sociale ale copiilor

Pe vreama parintilor, pentru a vorbi cu un coleg de scoala sau un prieten trebuia sa suni de pe telefonul fix si existau multe sanse sa iti raspunda unul dintre parintii celui cautat. Aceasta modalitate de comunicare asigura adultilor atat un control mai bun al grupului de prieteni, cat si un contact direct cu viata personala a copilului.

Astazi, cei mici devin independenti, din acest punct de vedere, de indata ce primesc un telefon mobil sau pot comunica pe Facebook. Cei mai multi interpreteaza tentativele parintilor de a-i mentine sub observatie ca incercare de dominare si pot ocoli cu usurinta metodele de supraveghere folosite.

Interactiuni directe tot mai reduse

Prezenta televizoarelor, tabletelor si telefoanelor mobile, in fiecare incapere din casa, elimina necesitatea de a umple timpul prin discutii sau activitati comune. Atat parintii, cat si copiii se lasa tot mai usor atrasi de ecrane, lasand tehnologia sa intervina cu usurinta intre ei. Ca rezultat, membri ai aceleiasi familii, care locuiesc in aceeasi casa, se simt instrainati, deconectati unii de altii, neintelesi, neiubiti, neapreciati, tratati cu indiferenta.

Mutarea centrului de greutate al comunicarii, din familie catre mediul online, expune tinerii la criterii false de intelegere a propriei valori, de autocunoastere si autoapreciere si ii predispun frecvent la stari de anxietate si sentimente de inferioritate.

Desi tehnologia moderna ne-a scapat de grija lemnelor pentru foc, a spalatului rufelor la mana sau a urmaririi permanente a mancarii de pe aragaz, a reusit in acelasi timp sa ocupe cu succes orele eliberate astfel. Creeaza o prapastie greu de trecut intre generatii, schimba dinamica rolurilor in familie si afecteaza, direct si grav, abilitatile sociale de care copiii au nevoie pentru a reusi in viata reala. Ca si in cazul altor inventii, si tehnologia moderna este benefica doar daca este folosita cu responsabilitate.