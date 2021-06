TAROM se întoarce pe Aeroportul Bacău. Pentru început, zboruri charter cu destinația Turcia

TAROM se întoarce de azi pe Aeroportul Bacău, după o lungă absență. Pentru început, compania va efectua zboruri charter, cu destinația Turcia.

Sezonul turistic 2021 a debutat cu o crestere semnificativa a destinatiilor si numarului de zboruri la Aeroportul International “George Enescu” Bacau (AIGE), situatie favorizata si de reducerea restrictiilor. Blue Air si Wizz Air au introdus in grila sezonului estival curse in premiera sau reluate dupa mai multi ani catre Grecia, Spania, Cipru, Italia, Anglia, Germania, Belgia sau Irlanda.

Administratia AIGE a semnat in aceasta saptamana un contract pe o perioada de minimum trei ani cu TAROM. In prima etapa, acesta va efectua zborul charter Antalya (Turcia), din 10 iunie, cand pasagerii vor putea zbura, in fiecare joi, direct din Bacau catre una dintre cele mai iubite destinatii de vacanta. Zborurile sunt programate in perioada 10 iunie- 26 septembrie, cu orele de sosire din Antalya 13.05 si decolare din Bacau 14.05.

Dupa aceasta etapa, reprezentantii AIGE si TAROM analizeaza oportunitatea reintroducerii mai multor destinatii interne cum ar fi Bucuresti, Cluj, Timisoara, cu avioane tip ATR.

“Este un semnal pozitiv privind interesul crescut al operatorilor de zbor pentru aeroportul nostru si regiunea pe care o deservim, rezultanta investiilor majore implementate in ultimii ani impreuna cu Consiliul Judetean. Chiar daca acest domeniu de activitate a fost grav afectat de restrictiile de calatorie impuse din cauza pandemiei Covid 19, noi am depus toate eforturile pentru a identifica noi oportunitati de dezviltare a traficului de zbor pentru momentele cand lucrurile vor reveni la o stare de normalitate. Prezenta companiei TAROM este ultima reusita in acest sens si deschide perspectiva reintroducerii destinatiilor interne, aspecte care sunt in atentia ambelor parti”, a subliniat Oana Daniela Chelaru, presedinte executiv AIGE.

“Ne bucurăm să revenim pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău, chiar dacă acest lucru se întâmplă, deocamdată, doar cu zboruri charter. Partenerul împreună cu care operăm această cursă Bacău-Antalya-Bacău, Fibula Air Travel, ne-a asigurat că vor mai exista pe viitor și alte zboruri cu plecare din Bacău, acest lucru fiind încurajator pentru toată lumea, luând în seamă posibilitatea reluării curselor București-Bacău-București și nu numai…” a declarat Marius Popescu – purtator de cuvant Tarom.

De pe Aeroportul International George Enescu Bacau, pasagerii din regiunea Nord-Est pot alege zboruri regulate spre Atena (Grecia), Larnaca (Cipru), zboruri charter de Antalya (Turcia) si Hurghada (Egipt, reluat din 22 august).