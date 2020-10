Surse: USR-PLUS Bacău invalidează alegerile interne și schimbă candidații pentru Parlament. Saftiuc și Iftime, scoși de pe listă

Surse din cadrul USR-PLUS Bacău susțin că alegerile interne pentru desemnarea candidaților la parlament au fost invalidate de conducerea partidului, în urma unor presupuse „jocuri de culise”. Astfel, cei doi candidați care au deschis lista alianței pentru alegerile din 6 decembrie au fost dați la o parte, în ciuda votului primit de la delegații USR și PLUS.

Conform votului democratic exprimat la alegerile interne, cei doi candidați care au întrunit cele mai multe voturi de la delegați au fost Gheorghe Saftiuc pentru Senatul României și Florin Iftime pentru Camera Deputaților.

Așa cum se poate vedea și în lista cu voturile primite în cadrul scrutinului intern, ajunsă în posesia zdbc.ro (vezi facsimil mai jos!), Saftiuc a luat 228 de voturi, cu mult în fața competitorilor, iar Florin Iftime a câștigat la limită candidatura, cu 571 de voturi.

FACSIMIL: voturile primite de candidații USR-PLUS pentru Parlament, în cadrul scrutinului intern

Informația a fost confirmată de Gheorghe Saftiuc, care susține că a auzit zvonurile, însă nu a fost anunțat oficial despre decizie, pe care ar considera-o nedreaptă. „Eu am fost ales cu o largă majoritate de colegii mei. Am auzit zvonuri despre schimbarea listei, dar nu am o hârtie oficială și nici nu am avut o ședință la partid”, a spus Saftiuc. Florin Iftime nu a putut fi contactat, pentru un punct de vedere.

Conform noii liste făcute pe sub masă de conducerea USR-PLUS, primele două locuri la Camera Deputaților ar fi ocupate de Teodor Lazăr (USR) și Cristian Ichim (PLUS), în timp ce primul pe lista la Senat ar fi Sebastian Cernic (USR).

Președintele USR, Lucian Stanciu Viziteu, a confirmat doar că lista inițială nu e bătută în cuie. „Lista pentru Parlament rămâne să fie aprobată de Biroul Național, după care va fi anunțată”, a precizat Viziteu. Același răspuns l-a dat și Cristian Ichim, liderul PLUS Bacău, care a spus că decizia va fi luată astăzi. „Decizia privind listele pentru Parlament va fi luată astăzi de către Biroul Național, atât vă pot spune”, a declarat Ichim pentru Ziarul de Bacău.