SURSE: Dr. Geta Drăghici, apropiată a primarului Viziteu, ar fi susținută pentru șefia SJU Bacău

Concursul pentru postul de manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău (SJU) s-a reluat, candidații au termen până pe 1 februarie să-și depună dosarele. Potrivit unor surse încă neconfirmate oficial, deși a promis depolitizarea instituțiilor statului, USR Bacău ar vrea să pună în fruntea unității spitalicești un membru de partid.

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu și dr. Geta Drăghici. Foto: Facebook

Pentru g4media.ro, Stanciu Viziteu susținea în aprilie 2020 că „un efect al politizării a fost numirea în fruntea spitalelor a unor personaje a căror singură calitate era că aveau culoarea potrivă la carnetul de partid”. Astfel, conform liderului USR Bacău, „aceşti oameni au fost interesaţi să ţină ascuns adevărul şi făcând asta au servit nu interesul românilor, ci interesul celor care i-au numit acolo”.

„Depolitizare” cu activiști de partid

La fel ca în cazul altor promisiuni, USR ar intenționa să facă exact pe dos și, potrivit surselor, ar susține-o pe dr. Geta Drăghici, medic primar obstetrică-ginecologie la Maternitate, pentru postul de manager al SJU Bacău. Ar fi pentru a doua oară când aceasta s-ar înscrie în cursa pentru conducerea SJU Bacău.

Sursă: Facebook

Drăghici este un fervent susținător al actualului primar al municipiului Bacău, pentru care a strâns semnături și a făcut propagandă pe stradă (foto sus).

Dr. Geta Drăghici, care nu a candidat pentru Consiliul Local Bacău, a ținut totuși să fie prezentă, pe 22 octombrie 2020, la învestirea primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu. În aceeași dimineață, ea figura la serviciu, la Maternitate, semnând o externare (foto jos). Ulterior, pentru acea zi, avea să-și ia concediu, conform unor surse din Maternitatea SJU.

Dr. Geta Drăghici a avut o dimineață plină: o externare, la locul de muncă, și o învestire, la Insula de Agrement

„Am mari speranțe legate de faptul că Ministerul Sănătății va reveni celor de la USR-PLUS. Cred că în acest moment este singura forță politică hotărâtă să facă o reformă profundă în sănătate. (…) corupția din sistem, ignorarea pacientului și a nevoilor sale, (…) angajările pe criterii de rudenie sau de interese de grup și multe alte anomalii ale sistemului trebuie să înceteze”, cerea, pe Facebook, dr. Drăghici, înaintea învestirii Guvernului din care face parte USR, în decembrie 2020.

„Nu văd cum mă poate sprijini domnul Viziteu”

Pentru Ziarul de Bacău, dr. Drăghici a confirmat că intenționează să se înscrie la concurs, însă are timp de gândire până pe 1 februarie, iar partidul nu o poate susține. „Comisia e stabilită de Consiliul de Administrație al SJU, care e în subordinea Consiliului Județean, deci a PSD, nu văd cum mă poate sprijini domnul Viziteu”, a declarat dr. Drăghici.

Referitor la ziua în care apare în evidențele Maternității ca aprobând o externare, dr. Drăghici a precizat: „În ziua aceea, nu am fost deloc la spital, mi-am luat o zi integrală de concediu. Am anunțat șefa de secție cu o zi înainte, pentru că atunci am aflat când are loc evenimentul de învestire a domnului primar. Ulterior, mi s-a reproșat că nu am anunțat cu 5 zile mai devreme, deși nu eram obligată. Mi s-a cerut și notă explicativă. În zilele astea, nu e ușor să te înscrii la un concurs, că deranjezi!”. Dr. Drăghici a insistat că nu avea cum să facă o externare pe 22 octombrie 2020, din moment ce nu a fost la serviciu, și a promis că va verifica documentul publicat.

Primarul Stanciu-Viziteu: „Vom veghea la concursul de la SJU Bacău”

Solicitat de Ziarul de Bacău să comenteze informațiile referitoare la susținerea pe care ar acorda-o dr. Geta Drăghici, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a declarat: „USR Bacău susține concursuri transparente și corecte pentru funcțiile din sănătate, educație și restul sistemelor publice. Vom veghea la concursul de la SJU Bacău, pentru a fi organizat corect și cel mai bun profesionist să câștige”.

„În calitate de primar, îmi doresc un management mult mai bun la SJU Bacău, ținând cont că aproximativ 40% dintre pacienți sunt din municipiul Bacău. Depolitizarea funcțiilor publice se va întâmpla, indiferent de ceea ce-și doresc unii actori politici care au politizat aceste poziții”, a completat președintele USR Bacău.

Concurs cu repetiție

Postul de manager al SJU Bacău a fost scos la concurs și în august 2020, când s-au înscris actualul manager, Adrian Popa, și dr. Geta Drăghici. La acel moment, Stanciu Viziteu, șeful de partid al dr. Drăghici, a făcut presiuni publice pentru anulare. „Concursul încalcă mai multe prevederi legale, inclusiv ordinul de ministru. Am sesizat atât Ministerul Sănătății, cât și DSP-ul asupra nelegalității”, spunea liderul USR Bacău, pe 25 august 2020, într-o conferință de presă. În cele din urmă, procedura a fost anulată.

Pe 30 decembrie 2020, Consiliul de Administrație al SJU a declanșat din nou concursul. Rezultatele vor fi anunțate pe 22 februarie 2021.