Surpriză majoră în județul Bacău! PNL și PMP domină autoritar zona urbană, PSD așteaptă rezultate din rural (P)

Concluziile unei ultime analize inainte de alegerile de duminica, 27 septembrie, arata ca, in judetul Bacau, batalia se da intre PNL, PSD si PMP, fiecare din cele trei partide avand zone unde va obtine rezultate favorabile. Daca PSD se poate astepta la rezultate bune in zona rurala, PMP are prima optiune de vot in municipiul Onesti, in timp ce PNL se bazeaza pe voturile din cateva orase precum Comanesti.



Valentin Ivancea (PSD), Valerian Vreme (PMP), Ionel Palăr (PNL-USR-PLUS)

Votul pentru Consiliul Judetean, chiar daca este, in principiu, vot politic, va respecta rezultatele de la primariile din judet. Astfel, Consiliul Judetean viitor va fi, cel mai probabil, format din reprezentantii PNL, PSD, PMP si USR. Daca, in pre-campanie, se parea ca votul politic va fi cel care va decide pentru Consiliul Judetean, calitatea candidatilor din judet alaturi de propria notorietate si programul electoral l-au pozitionat pe fostul Ministru al Comunicatiilor Valerian Vreme (foto mijloc), candidatul PMP la presedintia Consiliului Judetean, alaturi de candidatii PNL, Ionel Palar, si PSD, Valentin Ivancea.

In municipiul resedinta de judet, Bacau, rezultatul final este greu de intrevazut, chiar si cu doar cateva zile inainte de alegeri.

Astfel, primele pozitii in preferintele electoratului par a fi ocupate de actualul primar, Cosmin Necula (Pro Romania), candidatul independent Sergiu Sechelariu, Dragos Daniel Stefan(PMP), viceprimar in functie, si alianta PNL-USR-Plus. Cei doi din fruntea administratiei locale, Necula si Stefan, beneficiaza de notorietatea functiilor administrative in timp ce PNL se bazeaza indeosebi pe votul politic.

In Onesti, al doilea municipiu al judetului, candidatul PMP, Laurentiu Neghina, are prima sansa in fata primarului in functie, reprezentantul PSD. Neghina reuseste sa atraga voturi din toate zonele datorita notorietatii, fiind cel mai cunoscut dintre candidati.

PNL isi va adjudeca, conform ultimelor analize, Primaria Comanesti, unde primarul in functie are prima sansa. In schimb, candidatii PMP din municipiul Moinesti (Nini Pascalini) si orasele Targu Ocna (Neculai Draganuta) si Buhusi (Doru Vinca) au reusit, dupa o campanie extrem de puternica, sa se afle printre favoriti, alaturi de reprezentantii PNL (Moinesti), Pro Romania (Targu Ocna) si PSD (Buhusi). (sursa: comunicat de presa)