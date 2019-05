Studiu: De Sărbători, românii între 50-60 de ani preferă să petreacă altfel. Iată cum sărbătoresc aceștia

Daca multi dintre tineri si adolescenti abia asteapta un prilej de a sarbatori pentru a iesi in oras, la club, discoteca sau la vreun hotel intr-o statiune celebra pentru distractie, romanii cu varsta de peste 50 de ani nu ezita sa petreaca clipe minunate alaturi de cei dragi, familie sau prieteni, dar se limiteaza sa faca acest lucru in intimitatea locuintei, in curtea casei, fara sa plece sau sa se deplaseze mult timp pe drum.

Un studiu demonstreaza faptul ca majoritatea romanilor de 50-60 de ani nu precupetesc niciun efort in a organiza astfel de evenimente frumoase si reusesc cu brio sa se distreze la fel ca in tinerete. Se pare ca varsta devine un impediment serios pentru ei si ca prefera sa ramana acasa, dar sa se distreze ca pe vremuri, acuzand diverse dureri in corp care ii impiedica sa faca acest lucru, imposibilitatea de a conduce pe mari distante etc.

Iata la ce metode de a sarbatori recurg acestia, in intimitatea casei:

1. O idee buna este sa cheme acasa toti prietenii buni si sa evite sa invite mai mult de 10 oameni in acelasi timp. Organizatorul va fi depasit de situatie si nu va reusi sa se distreze alaturi de oaspetii sai. In plus, spatiul din casa nu este unul foarte mare, cel putin nu este unul destinat unei petreceri de anvergura, asa ca numarul invitatilor trebuie sa fie limitat si din aceasta cauza. O petrecere acasa costa mult mai putin decat una in oras;

2. Muzica pe care o asculta este una perfecta pentru gusturile lor. In oras trebuie sa accepte orice gen muzical, pe cand acasa pot da drumul la propriul playlist si prin niste difuzoare de calitate pot asculta melodiile preferate inclusiv in curtea casei. In camera mai mare, probabil sufrageria, organizeaza un spatiu suficient pentru a putea sa si danseze, iar petrecerea este garantata;



3. Un restaurant ofera mult mai multe lucruri necesare unei petreceri, dar mai putin intimitate pentru un grup de oameni care nu isi doresc sa imparta cu altii momentele speciale. Mancarea este din belsug si intr-o diversitate care poate cuceri si pe cel mai mofturos, doar ca nici acasa nu va lipsi, cu siguranta. Gazda, de regula o gospodina desavarsita dupa varsta de 50 de ani, reuseste sa realizeze adevarate bucate care vor incanta papilele gustative ale celor prezenti. In plus, astazi mancarea gatita a inceput sa fie tot mai dorita de cei melancolici. La peste 50 de ani fiecare om isi aminteste cu drag de mancarea mamei, de dulciurile aromate care ofera o atmosfera deosebita etc;

4. Daca se intampla ca gazda sa nu aiba mancare si bautura suficienta, nici bani sa cumpere, atunci e simplu sa anunte pe fiecare sa vina cu cate ceva, in stilul petrecerilor de Revelion de altadata. Invitatii vor accepta sa contribuie la garantarea distractiei si nu vor stramba din nas;

5. Romanii care au aceasta varsta nu isi mai fac griji cu privire la copii, deja foarte mari si plecati demult de acasa. Se pot distra pe cinste fara sa-si mai bata capul ca si cei mici au nevoie sa se simta bine, ca le trebuie mancare speciala, muzica, jocuri sau jucarii sau ca trebuie sa angajeze pe cineva sa-i supravegheze.

In concluzie, cei mai multi dintre romanii care trec de 50 de ani prefera sa petreaca in intimitatea casei, acolo unde au la indemana tot ceea ce isi doresc.

