Studio bucureștean de videochat sfidează contextul economic și angajează fete dornice de a fi independente financiar

Visul de a găsi un loc de muncă bine plătit, stabil și care să ofere condiții plăcute de muncă nu este unul departe de realitatea pe care o trăim. O confirmă un studio de videochat din capitală, Prime Studios. Vorbim despre un domeniu înfloritor, ce cunoaște continuă dezvoltare. Astfel, chiar dacă perioada și contextul economic nu sunt neapărat prielnice, în acest domeniu lucrurile merg ca pe roate. O dovadă în plus constă și în anunțurile de angajare active.

Ce trebuie să știe cele care își doresc să devină modele parte din echipa Prime Studios

În primul rând, că nu este necesară experiența. Cu toții am avut un început în toate. În plus, fiecare studio de profil își are propriile reguli legate de funcționare și propria rețetă de succes. Așadar toate fetele care ajung aici au parte de training de specialitate, gratuit și de suport total pentru a putea conversa fluent în limba engleză.

În al doilea rând, de faptul că angajari videochat Bucuresti pot fi destul de multe, însă nu toate studiourile de profil se aseamănă unele cu altele. Domeniul promite multe, tocmai de aceea ar fi bine de găsit un studio care investește în echipă, nu doar în metode să își crească profitul.

Ori Prime Studios le și premiază, le susține să se dezvolte constant și le răsplătește cu bonusuri diverse și nu numai. Un avantaj al angajatelor constă și în posibilitatea de a fi la un moment dat răsplătite pentru performanță cu operații estetice dorite, la cabinete de prestigiu efectuate.

Ce câștiguri pot fi obținute în videochat

Pe principiul „nu știu alții cum sunt”, dar la Prime Studios, conform datelor afișate cu transparență, chiar și o începătoare poate avea un venit minim garantat, însemnând nu mai puțin de 3000 de lei lunar, la un program normal de 8 ore. Pentru cele care petrec tot mai multe ore online, un alt mod de a le răsplăti este un city break lunar oferit.

Câștigurile sunt destul de fluctuante, dat fiind că depinde de fiecare femeie în parte, de implicarea sa, așadar nu ar fi exclus ca încă din prima lună câștigul total să fie de 1000 de dolari.

Sumele sunt destul de mari față de orice alt domeniu de activitate și culmea, cerința clasică de experiență este scoasă din această poveste. Așadar doritoarele au destule motive de încurajare pentru a testa și încerca să își croiască drumul de independență începând ce aici.

Modelele, așa cum sunt numite fetele din echipă, trebuie să vină cu entuziasm și nimic mai mult

Pot renunța oricând, dacă asta își vor dori la un moment dat, sunt o echipă de fete exclusiv, au parte de consiliere și ajutor pentru a se integra și le este pusă la dispoziție aparatura modernă necesară. Studioul este unul modern, amenajat cu gust și dispune de camere private pentru fiecare model în parte.

Pentru curioase și doritoare, detaliile de angajare pot fi descoperite online, în cadrul paginii oficiale: prime-studios.ro, iar locația este Piața Victoriei.