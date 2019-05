Streetfood și muzică live în Parcul Cancicov! Băcăuanii sunt așteptați la FOODfest

În perioada 30 mai – 2 iunie, Parcul Cancicov va găzdui un nou festival dedicat streetfood-ului și muzicii live. Băcăuanii sunt așteptați la FOODfest, un eveniment organizat de Asociația SCENA împreună cu Primăria Bacău.

„Vom petrece impreuna Ziua Copiilor unde special pentru acestia vor fi workshop-uri care ii vor incanta la maxim. Veti avea ocazia de a-i vedea in premiera in acest an la Bacau pe cei mai in voga artisti ai momentului, cum ar fi : Amuly, Deepcentral, Dorian Popa, Lino Golden, Mario Fresh, Nosfe, Puya si Spike. In cadrul festivalului aceste prestatii vor fi insotite de rulote cu o gama variata de mancare pe gustul tuturor”, susțin organizatorii.

Nu vor lipsi vendori cunoscuți din țară, băcăuanii având ocazia să se delecteze cu burgeri, Pizza, clatite, pancakes, gyros, hotdog, mâncare mexicană și spaniolă.

