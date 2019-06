Strângeți apă în bidoane! Angajații CRAB intră în grevă generală. Doar o treime vor munci

80 la sută dintre angajații Companiei de Apă vor intra în grevă generală în zilele următoare. Sindicatul angajaților a notificat Inspectoratul de Muncă privind intenția lor.

„Suntem obligați să asigurăm o treime din activitate și buna funcționare a instalației. Ni s-a cerut să venim cu soluții. Noi am adus rapoarte, am arătat pierderile, de unde ne cresc costurile. Degeaba. Nu am avut nici un succes la Consiliul Județean, Prefectură”, explică liderul de sindicat Constantin Neculce.

Este posibil să apară probleme la livrarea apei!

Potrivit acestuia, din cauza personalului redus vor fi probleme și la livrarea apei. „Nu exclud posibilitatea să apară și greve spontane pentru că suntem prea supărați pe tot ce se întâmplă”, a mai spus liderul de sindicat. Circa 600 de oameni vor intra în grevă dacă solicitările lor financiare nu își vor găsi o soluție.