Știrea anului: premierul Cîțu a făcut pușcărie în Statele Unite. Eurodeputatul Benea: „Este o explicație pentru ieșirile delirante ale acestuia din ultima perioadă!”

Actualul premier al României, Florin Cîțu, a fost încarcerat timp de 2 zile în SUA pentru condus sub influența alcoolului sau drogurilor. Legislația americană nu face diferență între cele două situații.

Conform documentului Curții de Justiție din Iowa, Florin Vasile Cîțu ar fi fost reținut 2 zile în anul 2000 și a primit și o amendă de 1000 de dolari americani, informează Flux24.

Decizia este a unui judecător american și Cîțu și-a recunoscut fapta.

„Acum 20 de ani am condus sub influența alcoolului și am plătit o amendă foarte mare. Este interesant că sub patru tururi de scrutin PSD nu a apărut această informație și apare acum, în competiția internă”, a declarat Cîțu. „Eu am condus, a fost o greșeală, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând și mașina și am mers un an de zile pe jos. Nu e ceva cu care să te mândrești”, a mai spus premierul liberal.

Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a reacționat pe Facebook, după apariția știrii și după ce premierul Cîțu a confirmat că a făcut închisoare în Statele Unite: