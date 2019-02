Știai că poți obține împrumutul de care ai nevoie în mai puțin de 24 ore?

Pentru situatiile dificile, in care te afli intr-un impas financiar, este esential sa cunosti care sunt cele mai eficiente metode de a obtine imprumutul de care ai nevoie. Vestea buna este ca astazi exista Institutii Financiare Nebancare prin intermediul carora poti obtine suma de bani de care ai nevoie in cel mai scurt timp.

Cu alte cuvinte, ceea ce au de oferit aceste institutii sunt acele credite nebancare care nu sunt altceva decat credite de consum limitat, fara garantii, disponibile online. Desigur, conditiile pentru a lua un credit online nebancar difera de la institutie la institutie. De aceea, este foarte important sa compari cat mai multe oferte inainte de a lua o decizie.

Care sunt deci avantajele pentru care sa faci un credit nebancar?

In primul si in primul rand, acesta iti este acordat online in cel mai scurt timp posibil (intervalul de timp variaza de la 15 minute pana la 48 de ore); In al doilea rand, conditiile de eligibilitate sunt minime. De exemplu, pentru creditul nebancar de la FixCredit trebuie doar sa ai minimum 18 ani, iar venitul lunar incasat pe card sa fie de minimum 1.000 lei; In al treilea rand, tu stabilesti suma de care ai nevoie, pe ce perioada va fi creditul si, de asemenea, data primei rate; Sunt institutii care acorda credite nebancare chiar si restantierilor; Pentru creditele IFN poti aplica oricand doresti 24/24, 7 zile din 7, fara sa depinzi in vreun fel de un program strict, ca in cazul bancilor clasice. Totul se face 100% online; Nu in ultimul rand, eviti cozile interminabile si agitatia din banci, dar si toate dosarele inutile;

Cu atatea avantaje, este foarte posibil ca acest tip de credite sa devina din ce in ce mai populare si sa fie din ce in ce mai accesate. Este si normal. Hai sa luam un exemplu din viata de zi cu zi a unui cuplu, un exemplu in care cu siguranta te poti regasi la un moment dat. Sa spunem ca esti cu partenerul/partenera in concediul mult visat, la mare, intr-un resort minunat ce va ofera toate facilitatile la care ati visat: piscina interioara si exterioara, jacuzzi, sala de fitness, program de masaj, bufet suedez cu specific international, activitati de scuba diving, croaziera in largul marii si multe altele. Vremea superba va indeamna sa prelungiti concediul, insa situatia financiara v-ar cam forta sa va intoarceti acasa. Ce-i de facut atunci? Singura metoda care iti garanteaza livrarea banilor in cel mai scurt timp oriunde te-ai afla este accesarea unui credit nebancar. Pentru ca acesta se obtine online, tot ce iti mai trebuie acum este un laptop sau un smartphone de pe care sa completezi formularul necesar accesarii imprumutului. Si uite asa, te poti bucura in continuarea de binemeritata vacanta.

Daca nu te-ai convins nici acum ca un astfel de imprumut este cea mai buna alegere in situatiile de urgenta sau in cele in care vrei sa prelungesti momentele importante, poti sa adopti cateva strategii ce te vor ajuta sa economisesti mai mult, in fiecare luna. Iata aici cateva idei despre cum sa faci economii, in avantajul tau.

Nu uita: banii circula, banii ii castigi intr-un fel sau altul, insa momentele importante sunt unice, nu le poti reproduce.

