Știai că… Grecia este prima alegere a românilor pentru vacanțele în străinătate? Iată de ce!

Conform raportului pe 2018, dar si a rezervarilor deja facute pentru 2019, se poate spune ca una dintre cele mai frumoase tari din Europa, si anume Grecia, este destinatia preferata a romanilor cand vine vorba de vacante!

In cazul in care nu stii unde sa iti petreci concediul in acest an, trebuie sa iei si tu in considerare acesta tara, mai ales daca nu ai vizitat-o pana acum! Pentru a afla care sunt motivele pentru care Grecia este atat de populara printre turistii romani, citeste in continuare!

Preturi mici – servicii excelente

Aceasta combinatie este cea pe care o cauta majoritatea persoanelor care isi doresc sa aiba parte de o vacanta de vis, fara sa dea peste cap bugetul anual. Din fericire, in aceasta tara, este foarte usor sa iti permiti sederea la un hotel superb, vizitarea atractiilor turistice renumite si orice activitate pe care ai sperat sa o faci in vacanta!

Daca apelezi la o agentie de turism, poti gasi cazare ieftina in Thassos, una dintre cele mai atractive destinatii din Europa de Sud sau pe orice alta insula minunata. Grecii sunt cunoscuti pentru ospitalitatea de care dau dovada fata de turisti, mai ales ca o mare parte din economia tarii se bazeaza pe vizitele strainilor.

Asadar, serviciile pe care le ofera sunt de cea mai inalta calitate, de la aspectul locurilor de cazare, pana la comportamentul staff-ului!

Peisaje naturale de vis si monumente impresionante

Daca iti doresti o vacanta in care sa te bucuri atat de natura luxurianta, plaje cu apa ca turcoazul si nisip fin, panorame precum in cele mai exotice locuri de pe Pamant, cat si de locuri cu istorie antica bogata, ce pastreaza inca farmecul vremurilor apuse, nu trebuie sa ratezi Grecia in 2019!

Indiferent daca vrei sa traiesti o experienta continentala sau insulara, ori, de ce nu, ambele, aici este zona in care vei avea parte de tot ce ai visat! Nu este nevoie sa calatoresti in tinuturi exotice pentru a te minuna de privelisti extraordinare, pentru ca Thassos, Creta, Corfu sau Rodos te vor face sa te indragostesti de la prima vedere!

Pe langa peisajul mediteranean, trebuie sa faci cunostinta si cu orase precum Atena, Salonic sau Paralia Katerini!

Clima mediteraneana

Temperaturile din Grecia sunt foarte placute, incepand din luna aprilie pana in septembrie sau chiar octombrie. Verile sunt calduroase, iar iernile blande. Din acest motiv, destinatia din sudul Europei poate fi vizitata pe o lunga perioada de timp, evitand astfel aglomeratia si agitatia!

Mancarea – ieftina si delicioasa

Aproape oriunde alegi sa iei masa in aceasta tara, vei descoperi preturi accesibile la toate preparatele gustoase specifice regiunii. Mancare traditionala, fructe de mare, salate, ori bucate exotice, trebuie sa le incerci pe toate!

Activitati diverse, pe placul tuturor

Grecia le ofera turistilor oportunitatea de a face tot ce au visat: de la relaxare pe plajele spectaculoase, pana la vizitarea monumentelor antice si pelerinaje la manastiri ortodoxe renumite. Orice membru al familiei se va simti extraordinar si nu se va plictisi, iar tinerii vor descoperi numeroase cluburi in care pot petrece pana dimineata alaturi de localnici si alte persoane aflate in vacanta!

Care este destinatia pe care iti doresti sa o vizitezi in 2019?

