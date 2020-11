Stareţă condamnată pentru că a „spălat” aproape 1 milion de lei printr-un cont al mănăstirii. În afacere, un contabil-șef Ropharma Bacău

Una dintre cele mai cunoscute călugăriţe din Bihor, stareţa Mănăstirii Sfintei Cruci din Oradea, a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare într-un proces în care e acuzată că a spălat printr-un cont al aşezământului aproape 1 milion de lei, bani negri proveniţi de la o cunoscută reţea de farmaceutice. În afacere a fost implicat și contabilul-șef Ropharma Bacău, scrie ziarul Adevărul.

Dosarul a fost înaintat instanţei de procurorii DIICOT în 2013, anchetatorii susţinând că mănăstirea orădeană a fost implicată într-o afacere ilicită de reprezentanţii firmei de farmaceutice Ropharma Braşov, pentru a-i putea recompensa pe medicii care îşi dirijau pacienţii la farmaciile societăţii ori la cele partenere.

Cercetările, pornite în 2012, au arătat că în circuit erau implicaţi angajaţi din mai multe sucursale Ropharma – Târgu Mureş, Braşov, Iaşi şi Bacău – unde directorii îşi acopereau până şi delapidările cu sponsorizări la mănăstire.

Reprezentanţii companiei virau bani în contul mănăstirii, sub forma unor sponsorizări, de unde, apoi, erau transferaţi în conturile unor salariaţi de încredere ai firmei, sub diverse pretexte: achiziţie de tablă, cherestea, răsaduri, ceară, muguri de pin, răşină, lemn pentru iconostas etc.

La rândul lor, angajaţii Ropharma ridicau banii şi îi returnau firmei, închizând astfel circuitul.

În finalul anchetei, pe 12 decembrie 2013, procurorii DIICOT au trimis-o în judecată pe stareţă alături de celelalte şase persoane identificate ca făcând parte din „carusel”: orădeanul Ciprian Niţulescu, Michael Vartic (director Ropharma, sucursala Tg. Mureş), Ionuţ Scorţanu (contabil-şef, Bacău), Mărioara Bojan (şef serviciu Resurse Umane, Tg. Mureş), Luminiţa Cioloca (contabil şef, Tg. Mureş) şi auditorul financiar Cristian Teodor Cărare.

Procesul s-a întins pe 7 ani, pentru ca, în final, toţi inculpaţii au fost achitaţi pentru constituire de grup infracţional organizat. Pentru restul acuzaţiilor, în schimb, judecătorul a dispus condamnări la pedepse cu suspendarea executării, în cazul stareței acesta însemnând 2 ani de închisoare, a cărei executare a fost suspendată pe un termen de încercare de 4 ani. Ionuţ Scorţanu, contabilul-șef de la Ropharma Bacău, a primit 9 luni de închisoare, cu suspendare, pentru spălare de bani și delapidare.

Sentința nu este definitivă, poate fi atacată cu apel.

