SSAB-AG – 30 de ani de antrepriză generală

Anul acesta SSAB-AG aniversează 30 de ani de activitate în asigurarea antreprizei generale pentru proiecte de investiții de mare anvergură din domenii diverse. A intrat pe piață în anul 1991, oferind cele mai bune soluții, chiar și pentru cei mai exigenți clienți. SSAB-AG lucrează doar cu utilaje și echipamente de ultimă generație pentru a oferi lucrări de cea mai bună calitate și a crește astfel gradul de satisfacție al clienților. Compania deține capacități de producție structuri metalice și elemente prefabricate din beton armat și precomprimat, asigurând astfel un grad ridicat de eficiență, autonomie și rapiditate în execuția tuturor proiectelor.

Printre proiectele de amploare realizate de SSAB-AG se numără cea mai mare hală de construcții de nave din Europa Centrală și de Est, inaugurată la Galați de către compania olandeză Damen. Hala, realizată după un proiect De Kok Staalbouw, are o înălțime de 43 de metri, 120 de metri lungime și 60 de metri lățime (incluzând magazia piese), la construcția proiectului fiind utilizate peste 1700 de tone de structuri metalice. Construcția a început în toamna lui 2009. Pe lângă condițiile de lucru deosebite – s-au folosit utilaje specifice unei înălțimi de 43 de metri – operațiunile de montaj au fost îngreunate de vremea nefavorabilă din timpul iernii (s-a lucrat pe cod portocaliu și roșu), pe 2 iunie având loc recepția finală.

Tot la capitolul infrastructură se încadrează cele două hangare de mentenanță aeronave civile construite la aeroporturile din Bacău (finalizat în 2012) și Iași (2020) pentru Aerostar S.A. Hangarul din Iași, cea mai mare construcție de acest tip, este unic datorită deschiderii de 83 m realizată fără stâlpi intermediari. Lângă hangar, s-a construit pe structură metalică și o anexă tehnică pe trei nivele.

Proiectul, realizat și executat de SSAB-AG, permite accesul simultan a 3 avioane din categoria Airbus 320 sau Boeing 737 printr-o portieră formată din 10 secțiuni din structură metalică care se pliază pe un spațiu în stânga și în dreapta, situat în interiorul clădirii. Soluția de retragere în interior este recomandată în zonele de climă în care este iarnă, cu fenomen de îngheț/dezgheț. SSAB-AG este unicul producator din România pentru portierele de acest tip.

Hala trimodală de transport mărfuri construită în Giurgiu pentru ILR Logistică România, permite accesul fluvial prin intermediul bazinului navigabil (fațada sud), feroviar prin intermediul liniei ferate industriale (fațada nord) și rutier pentru autocamioane (intrare fațada nord cu ieșire în fațada vest), în vederea efectuării transferului mărfii între cele trei tipuri de mijloace de transport. Hala are peste 200 m lungime și 40 m lățime din care bazinul navigabil ocupă aproximativ 100 m în lungime și 15 m lățime.

Construcția finalizată anul acesta are ca scop transformarea Giurgiului în primul port verde de la Dunăre pe baza ICPDR (International Commission for the Protection of the Danube River) și îmbunătățirea calității infrastructurii portuare existente în România pe Coridorul Rin-Dunăre. Structura metalică utilizată la construcția halei a fost furnizată și montată de SSAB-AG.

Compania SSAB-AG a început execuția unui centru comercial în apropiere de Timișoara cu o suprafață de circa 32.000 mp, un proiect sustenabil ce conține instalații cu pompe geotermale și panouri fotovoltaice. Un alt proiect a fost demarat în jud. Tulcea pentru construcția unui complex agro-alimentar ce conține hale producție panificație și patiserie, hale depozitare și un parc fotovoltaic amplasate pe o suprafață de aproximativ 60 ha. Unitatea va realiza atât pro­duse conge­la­te precoapte, cât şi produse în stare proaspătă și va înlocui un procent însemnat din importuri, pe o piață cu afaceri de 7 miliarde de lei în 2020. Ambele proiecte necesită investiții de 80 de milioane euro.

Calitate este cuvântul cheie atunci când vorbim de lucrările realizate de SSAB-AG. Întreaga companie își desfășoară activitatea în concordanță cu un sistem de management al calității, sistem de management de mediu și sistem de management al sănătății și securității operaționale. Pentru partea de construcții metalice, compania este certificată de către TUV Grup Sud, un organism de certificare recunoscut la nivel mondial.

SSAB-AG le multumește clienților și colaboratorilor pentru încrederea și sprijinul acordate în realizarea proiectelor. (sursa: comunicat de presă)