Sporuri pe ochi frumoși! Viceprimarii Bacăului încasează lunar mii de lei pentru proiecte europene de care nu au habar

Din datele puse la dispoziție de Primăria Bacău, reiese că ambii viceprimari ai municipiului încasează lunar mii de lei degeaba. Dragoș Ștefan și Constantin Scripăț beneficiază de un spor la salariu de 20%, deoarece instituția pe care o conduc implementează un proiect cu fonduri europene. Însă ambii viceprimari ne-au declarat fără menajamente că habar nu au despre ce proiect e vorba și că ei nu au lucrat deloc la acesta, pentru că nu au atribuții.

Sporuri totale de 162.000 de lei în 2019

Proiectul cu fonduri europene nerambursabile în cauză este „Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor HUB pentru tineret – Cinema Orizont”. Conform unui răspuns al Primăriei Bacău, 9 angajați primesc spor la salariu deoacere implementează acest proiect, conform HG 325/2018. Este vorba despre primarul Cosmin Necula, cei doi viceprimari, Dragoș Ștefan și Constantin Scripăț, administratorul public și alți 5 simpli angajați ai instituției. În total, costul cu majorările salariale ale celor 9 ajunge la 162.000 de lei în 2019.

Primarul Cosmin Necula ne-a declarat că a semnat contractul de finanțare, urmând să aibă loc licitația, iar lucrările să meargă înainte. Acesta ne-a asigurat că din echipa de proiect au făcut parte cei 5 angajați și administratorul Romică Chindruș. Despre cei doi viceprimari, nu știe însă să fi avut vreo contribuție.

HUB-ul de la Orizont, o necunoscută pentru viceprimari

Atât Dragoș Ștefan, cât și Constantin Scripăț, ne-au confirmat că nu au avut nicio implicare în proiect. Ba mai mult, viceprimarul ALDE ne-a declarat că nici nu știe că are spor la salariu.

„Nu știu nimic de acest proiect, domnul primar se ocupă. Eu nu mai am atribuții. Nu m-am ocupat deloc de acest proiect. O să verific dacă primesc acești bani”, ne-a declarat viceprimarul Dragoș Ștefan, neștiind nici ce bani ia de la Primărie lunar. Vicele a revenit mai târziu cu un telefon la redacție și a explicat, după ce a cerut informații la Primărie, că într-adevăr primește sporul respectiv pentru implementarea proiectelor europene. „Acești bani îi iau de la începutul anului, prin dispoziție de primar. Așa e legea. Într-advevăr nu mă ocup eu de proiectele respective”, a completat edilul.

Constantin Scripăț ne-a dat un răspuns asemănător, recunoscând că nu are legătură cu proiectele. „Practic, eu nu sunt implicat, doar am o dispoziție de primar prin care, în lipsa sa, eu pot semna documente premergătoare contractării. Atât. În rest, nu am alte atribuții și nu aș ști să vă spun”, ne-a spus și vicele Constantin Scripăț.

Venituri frumoase, muncă puțină

Conform datelor publicate în declarațiile de avere, veniturile viceprimarilor s-au rotunjit considerabil din 2016 până în prezent. Potrivit documentului, viceprimarul Constantin Scripăț a ajuns la peste 10.000 de lei pe lună în 2018, față de 6.300 de lei anul anterior, iar Dragoș Ștefan a ajuns de la 6.300 de lei la 9.000 lei lunar. Anul acesta, ambii edili au ajuns la circa 11.600 de lei pe lună. Practic, sporurile li se calculează în funcție de salariile de bază care sunt destul de generoase, după creșterile salariale din sectorul bugetar. Ce e mai puțin obișnuit este că viceprimarii încasează aceste salarii deși nu prea au atribuții. Constantin Scripăț are în subordine doar Protecția Civilă, iar Dragoș Ștefan are doar de 2 luni în subordine Direcția Juridică, mult timp fiind fără nicio atribuție.