Spitalul de Cardiologie Clinicco Brașov oferă gratuit pacienților cardiaci posibilitatea evaluării dosarului pentru o a doua opinie medicală avizată

Spitalul de Cardiologie Clinicco Brasov ofera gratuit pacientilor cardiaci posibilitatea evaluarii dosarului pentru o a doua opinie medicala avizata. Dosarele primite de la pacienti sunt evaluate in 24 – 48 de ore in comisie medicala din care fac parte medici specialisti renumiti din toate specialitatile: medici cardiologi, cardiologi interventionisti, specialisti in electrofiziologie si dispozitive implantabile, chirurgi cardiovasculari, anestezisti, astfel incat diagnosticul este de precizie maxima.



A doua opinie este indicata mai ales in diagnosticele de boli cardiologice grave, acolo unde sunt indicatii de chirurgie sau interventii cardiovasculare, dar nu numai.

Beneficiile in urma studierii dosarului de catre o comisie specializata, formata din medici cardiologi de top, sunt:

siguranta unui diagnostic corect,

confirmarea sau infirmarea diagnosticului initial,

intelegerea aprofundata a rezultatelor investigatiilor,

managementul integrat al cazului medical,

evaluarea planului de tratament si obtinerea unor alternative si solutii medicale de ultima generatie.

“Dosarele medicale depuse la clinica noastra pentru evaluarea de tip a doua opinie medicala sunt tratate cu maxima seriozitate si studiate in comisia medicala a clinicii, de colegii nostri de diferite specializari, astfel incat pacientul sa beneficieze de un diagnostic precis si de cele mai bune solutii medicale. Aceste evaluari sunt gratuite, insa exista si cazuri care necesita un consult de specialitate amanuntit sau efectuarea unor investigatii suplimentare, care se fac contra cost“, spune dr. Mihai Ursu, seful sectiei de Cardiologie Interventionala la Spitalul de Cardiologie Clinicco.

Documentele pot fi trimise sau depuse zilnic la adresa strada Scolii nr. 8, Clinicco Brasov, telefon: +40 268 401203, prin fax +40 268 401206 sau pe email, la office@clinicco.ro, cardiologie@clinicco.ro



Spitalul de cardiologie Clinicco Brasov implineste in curând 10 ani de activitate medicala, fiind primul spital privat de cardiologie infiintat in România. In aceasta perioada, a marcat numeroase premiere medicale nationale si est-europene si continua sa fie singurul centru din regiune care opereaza pe cord deschis si singurul centru abilitat care trateaza pacientii cu tulburari de ritm si de conducere cu ajutorul dispozitivelor implantabile de ultima generatie.

Spitalul de Cardiologie Clinicco se afla la Brasov pentru pacientii cardiaci din toata tara pentru a le oferi siguranta si stabilitate. Ingrijire prompta si tratament corespunzator nevoilor fiecarui pacient, garda permanent, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, program profesional postoperator, supervizat medical, individualizat, care are rolul de a ajuta pacientii sa isi revina dupa o spitalizare in urma unei interventii.

