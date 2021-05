Spinal Care Bacău a împlinit 10 ani. INTERVIU cu managerul clinicii, Conf. univ. dr. Lucian Dobreci

Clinica Spinal Care Dobreci din Bacau a implnit 10 ani de la infiintare. Cu aceasta ocazie, managerul unitatii, Conf.Univ. Dr.Kt. Daniel Lucian Dobreci ne-a acordat un interviu, in care ne-a spicuit despre inceputurile clinicii, evolutia sa, dar si planurile de viitor.

Conf.Univ. Dr.Kt. Lucian Dobreci

Reporter: Dle Conferentiar, iata-ne ajunsi la un deceniu de Spinal Care Dobreci. Trebuie sa recunoastem ca a devenit un brand cu rasunet in Bacau, iar sloganul “Mainile care te pun pe picioare” este in continuare confirmat de sute de bacauani si nu numai. Cum a inceput acest proiect?

Conf.Univ. Dr.Kt. Lucian Dobreci: Imi amintesc cu nostalgie cand am inceput activitatea in 2002 intr-un spatiu modest (o camera de camin inchiriata si amenajata) eu si visul meu in care au crezut parintii si fratele meu, principalii sustinatori ai acestui proiect de suflet. Desi era un domeniu medical putin cunoscut si dezvoltat in tara noastra am crezut cu indarjire in necesitatea si utilitatea lui si iata ca in 2011 a luat nastere Clinica Spinal Care Dobreci, proiect care mi-a pus toata energia, imaginatia si creatia in miscare.

Reporter: La inceput ramura principala era Recuperarea medicala insa in prezent am vazut ca aveti si ambulatoriu de specialitate.

Conf.Univ. Dr.Kt. Lucian Dobreci: Clinica Spinal Care Dobreci vizeaza o abordare globala a nevoilor pacientului. Oferim mai multe specialitati medicale, toate avand acelasi numitor comun si anume RECUPERAREA MEDICALA. De fapt am gandit intreg sistemul interdisciplinar astfel incat pacientul care ni se adreseaza, sa beneficieze de toate serviciile medicale de care are nevoie. Cand vorbim despre recuperare medicala, vorbim de altfel despre tot ce inseamna reabilitare din toate punctele de vedere biomecanic, muscular, motric, socio-profesional, regenerativ si, nu in ultimul rand, psihologic. Totul este ca un intreg: daca ai o durere de umar, te prezinti la clinica noastra, ti se face o ecografie musculo-scheletala. Dacai ai o tendinoza de supraspinos urmezi recuperare medicala, iar daca ai o tendinita cu ruptura partiala de supraspinos ti se face recuperare medicala apoi sub ghidaj ecografic infiltratii cu PRP (la tot acest demers participa o intreaga echipa: medic imagist, kinetoterapeut, medic BFT, dupa caz medic ortoped sau reumatolog). Ideea de baza care sta la baza functionarii SPINAL CARE DOBRECI este reprezentata de existenta unei echipe de reabilitare multidisciplinara, care stabileste o strategie terapeutica, in directa proportionalitate cu necesitatile si nevoile pacientului.









Reporter: Asadar, pacientul nu trebuie sa se plimbe de la o clinica la alta , Spinal Care Dobreci oferindu-I posibilitatea efectuarii unor investigatii complexe si inceperea cat mai rapida a tratamentului de recuperare.

Conf.Univ. Dr.Kt. Lucian Dobreci: Exact despre asta este vorba. Facem echipa toti medicii si specialistii pe fiecare caz in parte: neurolog, reumatolog, ecografist, kinetoterapeut, ortoped, endocrinolog pentru a stabili o strategie terapeutica corecta si completa. Din punct de vedere organizatoric, clinica este gandita cu ambulatoriu de specialitate si cu baza de tratament, recuperare la domiciliu, spitalizare de zi pe mai multe specialitati dar si o colaborare cu un laborator de analize. Toate si in sistem privat dar si in sistem decontat de stat pentru ca avem pachete medicale si in contract prin Casa de Sanatate Bacau. Din punct de vedere al resursei umane lucram cu medici foarte buni, in fiecare specialitate, foarte bine pregatiti, supraspecializati la diferite cursuri de perfectionare in tara si in strainatate. Din punct de vedere al dotarilor, avem in toate cabinetele Clinicii Spinal Care Dobreci aparatura performanta, de ultima generatie, ca in orice clinica de recuperare medicala de oriunde din lume, care respecta pacientul si actul medical prestat fata de acesta.

Reporter: Ati tratat si nume sonore din showbizul romanesc dar si sportivi romani de performanta. Ne puteti enumera cateva dintre acestea?

Conf.Univ. Dr.Kt. Lucian Dobreci: Da, am avut onoarea de a trata persoane publice si sportivi de inalta performanta cum ar fi: Gabriela Szabo, Camelia Potec, Ramona Ciobanu, Gheorghe Zamfir, Victor Slav si pot spune cu mandrie ca feedback-ul primit a fost la superlativ, lucru care certifica inca o data ca ceea ce facem, facem bine deoarece chiar si dupa zece ani de activitate, pentru noi, in continuare primeaza grija fata de pacient, comunicarea cu acesta si nu in ultimul rand empatia.

Camelia Potec, Victor Slav si Gheorghe Zamfir, cateva dintre vedetele care au pasit pragul Clinicii Spinal Care

Reporter: A trecut mai bine de un an de pandemie. Cum v-a afectat si cum v-ati descurcat cu toate masurile impuse de autoritati?

Intr-adevar pandemia aceasta a fost si este in continuare o mare provocare pentru noi toti. Am aplicat toate masurile impuse de autoritati astfel incat pacientii sa se simta in siguranta la noi in Clinica si sa constientizeze faptul ca din pacate unele afectiuni existente trebuiesc tratate la timp deoarece intarzierea unui tratament recuperator poate duce la instalarea unor sechele mai mult sau mai putin ireversibile. Pe de alta parte, sunt afectiuni care fara un tratament recuperator aplicat la timp pot duce la interventii chirurgicale, iar in perioada pandemiei acest lucru a fost foarte foarte delicat intrucat foarte multi pacienti nu aveau unde sa se opereze, multe spitale fiind suport Covid. Pe toate perioada pandemiei, Clinica Spinal Care Dobreci si-a sustinut angajatii si a demonstrat existenta unei echipe medicale unite si pregatite sa raspunda oricarei provocari.

Reporter: Cu ocazia implinirii a zece ani de activitate, Clinicii Spinal Care Dobreci i s-au transmis multe urari si as vrea, daca-mi permiteti, sa citez una care m-a impresionat in mod deosebit pentru a vedea cat de apreciati si iubiti sunteti: “In calitate de Profesor Universitar, acum pensionat, la Sectia de Kinetoterapie a Facultatii de Stiinte ale Miscarii, Sportului si Sanatatii din cadrul Universitatii Vasile Alecsandri din Bacau, pot sa afirm ca recuperarea in general si kinetoterapia in special au foarte mult de castigat prin prezenta activa, carismatica , empatica, plina de pasiune si profesionalism a Dlui. Profesor Lucian Dobreci si prin functionarea ireprosabila, cu rezultate de exceptie si la nivel de excelenta a Clinicii Spinal Care Dobreci. Sunt mandra ca i-am fost profesoara Dlui. Dobreci si am stiut mereu ca dintr-un om minunat cu o minte si un suflet atat de frumoase nu se pot naste decat idei bune care apoi sa fie puse in practica si coordonate cu rezultate deosebite” – Prof.Univ.Dr. Doina Mirza.

Mesajele au fost multe la numar, la fel de emotionante si recunoscatoare Clinicii Spinal Care Dobreci. Ce ganduri aveti , Domnule Conferentiar la acest deceniu frumos parcurs de Clinica dumneavoastra?

Conf.Univ. Dr.Kt. Lucian Dobreci: Se spune ca “Istoria este scrisa de invingatori”. Impreuna cu Echipa mea am depasit multe obstacole, dificultati, practic impreuna am crescut si ne-am dezvoltat. Putem fara modestie sa “revendicam” impreuna niste randuri in “istoria” pietei medicale din Bacau si nu numai; aceste randuri sunt sigur ca vor fi despre RESPECTUL fata de lucrul bine facut, despre parteneriat si pasiune, despre grija fata de pacient. De prea putine ori se vorbeste despre munca intensa, despre loialitate si respect, despre implicare si profesionalism. Eu asta am invatat de la colegii mei de echipa si de aceea vreau sa le transmit mesajul care ne reprezinta: “Imnul canta doar pentru locul I”.