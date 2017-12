Spectacolul bacauan „Femei singure” a avut succes in Armenia

Actrita Eliza Noemi Judeu a reprezentat cu succes Bacaul la editia 2010 a High Fest International Performing Arts, desfasurat in perioada 1 – 8 octombrie, la Erevan. Dupa reprezentatia din cadrul festivalului armean, in programul principal, spectacolul „Femei singure”, realizat impreuna cu regizorul Gheorghe Balint si scenografa arh. Crezantema Sofronea, sub egida Companiei „Buzunarul cu teatru”, se afla in prezent in negocieri pentru a participa in 2011 la mai multe evenimente teatrale din SUA, Iran si Slovenia. „Spectacolul s-a jucat cu sala plina iar la final a fost rasplatit cu aplauze prelungite. Au urmat interviuri la cele doua televiziuni nationale armene, in presa scrisa cit si felicitarile entuziaste primite de regizor, actrita si scenografa de la artistii din trupele participante, studentii si criticii armeni. Subtitrarea in limba engleza a facut ca spectacolul nostru sa atinga nu numai sufletul, ci si mintea spectatorilor prezenti… «Femei singure» este, cred eu, mai mult decit un spectacol de teatru, este o marturisire, o invitatie de a privi in sufletele celorlalti de linga noi”, a declarat regizorul Gheorghe Balint.Trupa bacauana multumeste celor care i-au ajutat financiar sa ajunga la Erevan: Primaria municipiului Bacau, Consiliul Judetean Bacau, Agricola International, Barleta, SIF Moldova, Arena Mall, Salon de Piane, Grafit Invest. (Laura HUIBAN)

Share this post: Google+