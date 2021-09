Șoseaua morții: Poliția și CNAIR susțin că nu există 4 benzi pe E85, dar permit traficul pe acostament

Atât Poliția Română, cât și CNAIR susțin că DN2/E85 este un drum cu doar 2 benzi pe sens și pe care este interzis traficul rutier pe acostament. Niciuna dintre autorități nu explică de ce este permisă circulația pe respectivul acostament, dacă el nu este destinat rulării autoturismelor, iar folosirea sa crește numărul accidentelor rutiere soldate cu decese.

La solicitarea publicației Libertatea, atât Poliția Română, cât și CNAIR, au transmis răspuns privind situația de pe E85, unde, din cauză că acostamentul este folosit ca o bandă de mers, au loc nenumărate accidente rutiere, fiind cunoscută drept „șoseaua morții”.

CNAIR: „Nu este permisă circulația autovehiculelor, pietonilor, animalelor etc.”

DN2 nu are patru benzi de circulație. Este un drum cu o bandă pe sens, de 3,5 m lățime, plus un acostament de 2,5 m lățime, oficial desemnat ca bandă pentru opriri de urgență. „Pe benzile de urgență de 2,5 m lățime, situate lângă acostament și care fac parte din platforma drumului, nu este permisă circulația autovehiculelor, pietonilor, animalelor etc. Aceasta este folosită de șoferi pentru circulație, pentru facilitarea depășirilor, deși lățimea drumului permite depășirea fără trecerea peste axul drumului doar atunci când ambele vehicule implicate sunt autovehicule mici. Precizăm că marea problemă de siguranță a traficului de pe DN2 este că se circulă 2+2, neregulamentar și haotic”, explică Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Ce spune Brigada Rutieră a Poliției Române despre acostament?

„Pe acostament pot circula pietonii, în lipsa trotuarului, precum și bicicletele și celelalte vehicule fără motor, dacă circulația se poate desfășura fără pericol, însă doar în situația în care pe drumul public nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru aceste vehicule”, spune Poliția Română, arătând că acest acostament are, de fapt, și mai multe funcții.

Niciuna dintre autorități nu explică de ce este permisă circulația pe respectivul acostament, dacă el nu este destinat rulării autoturismelor, iar folosirea sa crește numărul accidentelor rutiere soldate cu decese.

Soluții

În răspunsul Poliției, reprezentanții MAI aduc în discuție și montarea „parapetului axial de separare” și modernizarea trecerilor de pietoni. De asemenea, se are în vedere implementarea unor măsuri de siguranță a traficului rutier prin modernizarea trecerilor de pietoni amplasate în anumite localități de pe traseul drumului național DN2, precum și prin montarea parapetului axial de separare a sensurilor de mers acolo unde configurația drumului permite acest lucru.

În final, CNAIR punctează că „o alternativă sigură și rapidă la DN2 va fi autostrada A7, care va prelua o mare parte din trafic”. În prezent, din autostrada A7 s-au realizat doar 16 kilometri, centura Bacăului. Un alt tronson a fost scos la licitație în iulie 2021, Dumbrava (Prahova, lângă autostrada A3) – Mizil – Pietroasele – Buzău. Acesta ar urma să aibă 63 de kilometri.