Sorin Zlat, jazz-live la Aeroportul Bacău

Miercuri dupa amiaza, pasagerii care au tranzitat Aeroportul International „George Enescu” (AIGE) au avut supriza sa asiste la un mini concert live sustinut de cunoscutul interpret de jazz Sorin Zlat.

Artistul, singurul pianist din afara SUA care a obţinut Marele Premiu la The Great American Jazz Piano Competition, a venit special la AIGE pentru a participa la lansarea unui concept de interactiune cu pasagerii unui aeroport, respectiv relationarea prin muzica.



„Cand am aflat de acest proiect am tinut neaparat sa fiu prezent. Ca bacauan, sunt mandru sa pot asista la un eveniment care incadreaza aeroportul nostru in galeria aeroporturilor internationale cu prestanta. Cu o astfel de abordare, aeroportul e viu, nu doar o cladire static de transit”, a declarat Sorin Zlat.

In incinta noului terminal a fost amplasata o pianina la care, in afara artistilor, va putea sa-si exprime cunostintele muzicale orice persoana care se afla in trecere prin aeroport.

„Este o initiativa prin care dorim sa facem asteptarea sau procesarea pasagerilor cat mai placuta”, a explicat Cezara Ficuta, purtatorul de cuvant al AIGE. La aveniment au demonstrat cat sunt de talentati si cativa elevi de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacau.