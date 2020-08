PSD și PPU (social-liberal) formează Alianța Social Umanistă, la Bacău. Umanistul Sorin Umbrărescu va fi candidatul comun pentru Primăria Bacău

Partidul Social Democrat și Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) au anunțat, astăzi, la Bacău, formarea Alianței Social Umaniste, pentru alegerile locale. Candidatul susținut de alianță pentru Primăria Municipiului Bacău este Sorin Umbrărescu, membru al PPU (social-liberal).

Notar de mai bine de două decenii, Sorin Umbrărescu are și experiență în administrația locală, fiind consilier județean din 2017.

Anunțul oficial al formării alianței a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă la care au participat și deputatul Lucian Șova, liderul PSD Bacău, precum și deputatul PPU (social-liberal) Grațiela Gavrilescu, liderul Grupării Umaniste din Parlament și al filialei PPU (social-liberal) Prahova.

„M-am alăturat PPU (social-liberal) tocmai datorită formației mele umaniste, colegii pe care îi am, începând cu președintele partidului, sunt de factură umanistă, partidul are o vizibilitate din ce în ce mai mare, atât mediatică, dar mai ales pragmatică. Ne-am alăturat PSD, în această alianță social-umanistă, pentru că am văzut aici la Bacău că au o viziune de viitor și vom complini ceea ce ei au făcut până acum. Sunt un om liber, iar cei 23 de ani de notariat m-au învățat respectarea legii. Respectarea și aplicarea legii nu sunt deziderate, sunt obligații. Sunt tolerant politic, iar asta înseamnă că reprezentanții Consiliului Local vor găsi în mine un mediator, un om care să împace toate orgoliile politice”, a spus Sorin Umbrărescu.

Dragoș Benea, despre motivele alianței cu PPU-SL

Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a făcut, pe Facebook, un bilanț al administrației PSD și a explicat motivele pentru care Sorin Umbrărescu a devenit candidatul pentru Primăria Bacău: