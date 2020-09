Sorin Brașoveanu: Domnule prim ministru Orban, vă solicităm să deblocaţi demararea lucrărilor pe DJ 119 Dumbrava-Gura Văii

Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău, îi solicită premierului Ludovic Orban să „deblocheze demararea lucrărilor DJ 119 Dumbrava-Gura Văii”, pentru care documentația a fost depusă de peste două luni la Compania Națională de Investiții.

Într-o scrisoare deschisă adresată șefului Guvernului, Brașoveanu precizează că CJ a finalizat lucrările pe 4 tronsoane ale acestui drum județean, Gura Văii-Temelia-Dumbrava, Răcăciuni-Ciucani, Parava-Rădoaia şi Nicolae Bălcescu- Faraoani:

Domnule Prim Ministru Orban, vă solicităm să deblocaţi demararea lucrărilor pe DJ 119 Dumbrava-Gura Văii!

Vă reamintim faptul că în data de 9 iulie, am depus la Compania Națională de Investiții documentația pentru finanțarea acestui drum judeţean, investiţie care a fost aprobată.

Noi am finalizat lucrările de reabilitare şi modernizare pe patru tronsoane din acest drum, respectiv Gura Văii-Temelia-Dumbrava, Răcăciuni-Ciucani, Parava-Rădoaia şi N. Bălcescu- Faraoani.

Au trecut aproape 70 de zile de când am depus documentaţia şi aşteptăm demararea procedurilor de licitaţie pentru achiziţia lucrărilor de execuţie întrucât acest drum judeţean este important pentru întregul judeţ iar reabilitarea lui necesită lucrări complexe a căror valoare depăşeşte posibilităţile bugetului Consiliului Judeţean Bacău.

Menţionăm că am asigurat în acest an peste 13 milioane de lei pentru lupta împotriva epidemiei de COVID şi tot din bugetul propriu am asigurat şi cheltuielile de funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău, cheltuieli care, conform legii trebuiau finanţate de Guvern.

– sursa: Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău