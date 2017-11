Software pentru un stup de albine. Două idei de afaceri din Bacău au câștigat la Startup Weekend Piatra Neamț 2017

Două idei plecate din Bacău au fost apreciate la Startup Weekend Piatra Neamț 2017.



BeeLog este startup-ul câștigător al primei ediții Startup Weekend Piatra Neamț 2017. “Am ajuns la acest eveniment ca invitat. Nu aveam în plan să particip, dar am fost provocat să urc pe scenă. Aveam un minut să prezint o idee de afacere și m-am trezit în finală, după un proces de selecție din peste 40 de idei”, a relatat, pentru Ziarul de Bacău, Gabriel Postolache, de la „Miere de Pădureni”.

Ideea constă în crearea unui sistem de software și hardware ce identifica ieșirea din parametrii normali ai unui stup de albine. „Practic, ești scutit de acele daily checks și verifici doar dacă este o problema și primești notificare pe smart phone. Am avut noroc a doua zi, pentru că în sala a fost un domn care și-a construit propria imprimanta 3D, ne-am consultat despre cum ar trebui să funcționeze acest device și s-a oferit sa ne printeze primul prototip”, a mai spus Postolache.

O altă idee a unui băcăuan a fost apreciată la Startup Weekend a fost „Oaza Mamelor”. Proiectu își propune să aducă valoare în domeniul sănătății femeii. Oaza Mamelor va fi o platformă online unică în România, care oferă o soluție holistică pentru nevoile lor de informare legate de aspecte de sănătate și wellness, optimizând conectarea lor cu experții din domeniu, serviciile și informațiile acestora.



„Ideea a atras în jurul ei o echipă de 9 oameni la Startup Weekend Piatra Neamț 2017, care au contribuit cu toate atuurile lor pentru a o pune în valoare. Echipa a beneficiat de web developer, web designer, business analyst, specialist în comunicare, specialist în marketing și oameni pasionați de domeniul sănătății în general. Cu o parte din ei voi continua colaborarea pentru a pune în practică planul de business, probabil din acest motiv am obținut locul II! A fost prima oară când am participat la un Start Up Weekend, iar experiența a fost una intensă și aș fi vrut să dureze mai mult. A pus la un loc foarte mulți oameni care m-au inspirat, atât colegii de echipă,mentorii cât și organizatorii evenimentului. Organizarea a fost ireproșabilă din punctul meu de vedere și abia aștept să revin la RubikHub în Piatra Neamț”, a declarat Oana Sfori, instructor.