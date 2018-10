Șoferii băuți vor fi opriți să urce la volan. Ce spune deputatul Lucian Stanciu Viziteu despre inițiativa „Alcool Stop”

Șoferii cu drag de pahar vor fi mai drastic pedepsiți și nu se vor mai putea urca la volan sub influența alcoolului. Inițiativa legislativă „Alcool Stop” a deputatului USR Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, este la Senat și, după adoptare, va mai avea de trecut „hopul” de la Camera Deputaților.



„Este un proiect complex, pe care a durat mult să-l documentez, să-l redactez. Acum am găsit sprijin la toate partidele, chiar și în coaliția de la putere. Acum, este la Senat, săptămâna viitoare se va decide dacă se adoptă în regim de urgență, așa cum am solicitat. Sunt șanse foarte mari să treacă”, a declarat deputatul USR Bacău.

Inițiativa își propune să mărească siguranța rutieră și să reducă mortalitatea cauzată de alcoolemia la volan. Acum, li se suspendă 3 luni permisul șoferilor depistați băuți la volan. Potrivit propunerii, această perioadă nu mai poate fi redusă la o lună, așa cum se permite acum.

Se introduce și un sistem de probațiune, o restrângere a dreptului de a circula. Astfel, șoferii depistați cu alcoolemie vor putea conduce de a doua zi, dar numai dacă-și instalează pe mașină, pe cheltuială proprie, un dispozitiv cu etilotest care nu permite pornirea motorului decât dacă șoferul nu e băut. Pentru a demara, şoferul va fi obligat să sufle în etilotest. Dacă depistează urme de alcool, dispozitivul nu permite pornirea motorului.



Acest sistem este folosit în SUA din 1980, iar studiile au arătat că e de mare eficiență, a precizat Viziteu. În Uniunea Europeană, este folosit în mod curent în nouă state. Franța și Finlanda au mers mai departe și au introdus obligativitatea acestor dispozitive în toate vehicolele ce asigură transportul școlar.

„Idealul ar fi ca, la un moment dat, mașinile să aibă incluse din fabricație astfel de dispozitive, pentru ca nimeni să nu mai poată conduce după ce a băut alcool. După ce acest proiect va fi votat de Parlament, pasul următor va fi o lege similară pentru sancționarea vitezomanilor. Există dispozitive care limitează viteza. Așa, am rezolva două cauze ale numărului mare de accidente ce ne-au adus în topul Uniunii Europene”, a preconizat parlmentarul.

