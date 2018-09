ȘOCANT! Cadavre depuse pe o piatră la Spitalul TBC Bacău. Cum explică managerul instituției lipsa unor frigidere

Lipsă de respect pe ultimul drum. Așa se pot descrie condițiile în care sunt ținute cadavrele pacienților care mor la Spitalul TBC din Bacău. În loc să fie depuse în sertare speciale, sunt așezate pe o bucată de piatră, într-o cameră ale cărei chei le primesc aparținătorii, dacă vor să le vadă.

„Mă așteptam să fie mai multe frigidere, de asta am și spus inițial că nu o sa merg să văd corpul tatălui meu. Am primit cheile de la o cameră. Când am deschis, tata era pus pe o piatră mare, acoperit. Nu era nici un frigider, cum îmi imaginam. Fiind ținut 24 de ore acolo, s-a schimbat la culoare”, ne-a declarat fiul unui pacient care a decedat recent în spital și care a rămas stupefiat de condițiile în care era ținut tatăl lui.

Deși pe site-ul unității nu apare, se pare că spitalul TBC ar avea morgă (foto), iar managerul spune că, la cerere, cadavrele se pot transporta la morga Spitalului Județean de Urgență Bacău, pentru autopsie.

„Avem o cameră izolată termic unde sunt ținute cadavrele. Unele rezistă mai bine, altele nu. Deocamdată, acestea sunt condițiile. Credeți-mă, este o listă lungă de lucruri care trebuie făcute. Deocamdată, sunt altele mai urgente”, spune managerul Mădălin Pârâianu, care a preluat conducerea spitalului de două luni.

Noul director are un sac de probleme de rezolvat

Printre acele lucruri urgente se numără și restricționarea accesului în și din interiorul spitalului, la acest moment pacienții cu TBC fiind văzuți frecvent în curtea spitalului, deși sunt contagioși. „A fost printre primele măsuri pe care le-am luat, pentru că nu exista până acum o recepție. Imediat finalizăm amenajarea ei, cu secretariat și tot ce e nevoie pentru ca pacienții să nu mai iasă și aparținătorii să nu mai intre după cum doresc”, a mai spus managerul.

Managerul spitalului spune și că pregătește o aplicație pe POR, axa 8.1.A, destinată reabilitării și dotării ambulatoriilor, prin care speră să consolideze și să extindă cu un etaj ambulatoriul TBC și să îl doteze cu aparatură nouă. Potrivit listei care apare pe site, unitatea spitalicească are aparatură și din 1972 și 1975, ultimele achiziții fiind tocmai din 2012. Suma maximă care se poate accesa este de 2,3 milioane de euro, termenul limită de depunere a proiectului fiind 20 octombrie.

