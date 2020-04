SJU Bacău are dificultăți în aprovizionarea cu materiale de protecție, după ce scandalul politic a lăsat instituția fără furnizor

Spitalul Județean de Urgență are în continuare dificultăți în aprovizionarea cu materiale de protecție pentru personalul medical. Măștile cu protecție sporită se găsesc greu pe piață și vin la costuri umflate, la fel ca și alte produse necesare.

„Acum este dificil să găsim botoșei și halate de vizitatori, din acelea simple. Protocolul cere ca de fiecare dată când se intră la pacienți să fie folosit un astfel de halat, deci se consumă multe. Prețurile sunt foarte mari, dacă înainte un halat era 90 de bani, acum e între 6 și 8 lei”, explică managerul SJU Bacău, Adrian Popa.

În același timp, măștile FFP 2 și FFP3 sunt și mai greu de procurat. Dacă pe piața internă se produc acum măști chirurgicale simple, iar prețul lor este mai mic decât acum două săptămâni, cele cu protecție mare se aduc tot din străinătate.

Faptul că Progo Office a renunțat la contractul cu spitalul a lăsat unitatea medicală neacoperită. „Din momentul în care au renunțat a trebuit să ne reorientăm. Nu am mai găsit la prețurile acelea, ci mult mai mari. Măștile FFP 2 erau la ei 16 lei, le-am luat cu 20 de lei. Cele FFP 3 ajung și la 60 de lei. Am primit de la ISU 500 de bucăți, dar sunt puține. Am comandat și de la Unifarm 20-30.000 de măști, dar vin foarte greu, în tranșe, de câte 2-3.000”, a completat Adrian Popa.

Spitalul mai are nevoie de dezinfectanți de mâini. Singurul capitol la care e mai bine sunt dezinfectanții de suprafețe, cantitățile fiind asigurate.