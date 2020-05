Situație disperată la Dărmănești. Numărul persoanelor infectate cu noul coronavirus din Centrul de Recuperare a ajuns la 85

Situata la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmănești se înrăutățește pe zi ce trece. Conform DSP Bacău 85 de persoane (beneficiari si personal de ingrijire) au fost confirmate pozitiv COVID până acum. Amintim că pe 5 mai, când au apărut primele informații privind focarul de la Dărmpnești, erau infectate 64 de persoane.

Luand in considerare patologia specifica a beneficiarilor si numarul persoanelor confirmate pozitiv COVID-19, DSPJ Bacau a dispus urmatoarele masuri: – recoltarea de catre echipe de specialisti din cadrul DSPJ Bacau de probe pentru ARN SARS-CoV-2 la toate persoanele institutionalizate si la intreg personalul prezent in Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmănești, județul Bacău; – recoltarea de probe de la personalul aflat in izolare la domiciliu, iar persoanele validate negativ asigura asistenta beneficiarilor depistati negativ; – carantinarea beneficiarilor pozitivi si a personalului cu rezultat pozitiv (toti asimptomatici) timp de 14 zile; – asigurarea asistentei de specialitate de catre un pneumolog/infectionist; – testarile ulterioare ale persoanelor pozitive COVID asimptomatice vor fi efectuate in functie de recomandarile medicului infectionist. Astfel, sambata, 16.05.2020, echipe de specialisti din cadrul DSPJ Bacau se vor deplasa la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Darmanesti, in vederea retestarii persoanelor confirmate COVID-19, conform protocolului terapeutic instituit de medicul infectionist in acest sens. – plasarea beneficiarilor negativ COVID intr- o cladire separata; – plasarea in izolare la domiciliu a membrilor de familie ai personalului depistat pozitiv pana la implinirea celor 14 zile; – respectarea cu strictete a masurilor de curatenie si dezinfectie, a aerisirii pentru toate spatiile din Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmănești; – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmănești a fost informat cu privire la respectarea măsurilor impuse în vederea limitării și răspândirii COVID-19; DSP Bacău

Conform DSP, asistenta medicala in specialitatea psihiatrie din Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmănești este asigurata de un medic psihiatru prin contract prestari servicii. Totodata centrul are incheiat contract de colaborare cu doi medici de familie. Medicul coordonator al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Dărmănești este in permanenta legatura cu medicul infectionist desemnat, care a elaborat planul de monitorizare a pacientilor din centru confirmati pozitiv COVID-19.