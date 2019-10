Sistem de management al traficului de 20 de milioane de euro. 88 de intersecții și treceri de pietoni, monitorizate prin sistem CCTV

Primăria Bacău urmează să semneze, după achitarea datoriei de la Insula de Agrement, proiecte de peste 40 de milioane de euro. Primele, de aproape 20 de milioane de euro, sunt destinate primului sistem modern de management al traficului din Bacău, pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta.



Potrivit unui comunicat de presă, Primăria Bacău a atras peste 19 milioane de euro pentru realizarea primul sistem modern de management al traficului din Bacău – prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta.

Prin acest proiect se vor crea și extinde sisteme de management al traficului, compuse din următoarele:

A) Sisteme de monitorizare video CCTV, mai ales în intersecții, dar şi pe traseele de transport public, inclusiv în mijloacele de transport public etc;

B) Sisteme de semnalizare și semaforizare adaptivă și sincronizată, ce pot asigura prioritizarea mijloacelor de transport în intersecțiile semnalizate/semaforizate;

C) Sisteme de localizare a mijloacelor de transport public urban și de managementul flotei (prin GPS, AVL etc.);

D) Sisteme de informare în timp real a pasagerilor, amplasate în stațiile de transport public;

E) Subsisteme aplicaţie software pentru informarea în timp real a utilizatorilor asupra programului mijloacelor de transport în comun, inclusiv aplicaţii software pentru planificarea călătoriei;

F) Alte sisteme de informare (VMS – sisteme de mesaje variabile);

G) Amplasarea de senzori de detectare a vehiculelor;

H) Dotarea centrului de comandă pentru managementul traficului, cu componente specifice software și hardware, precum şi lucrări de construcţii şi instalaţii în cadrul dispeceratelor pentru modernizarea/reabilitarea acestora;

I) Lucrări punctuale de reabilitare/modernizare infrastructură rutieră din zona intersecţiilor, necesare pentru a reconfigura fluxurile de trafic corespunzătoare noilor planuri de semaforizare/management de trafic.

J) Subsisteme destinate sancționarii abaterilor de la regulile de circulație si de amenajare a străzilor (ex: traversarea pe culoare roșie, parcare neregulamentară, blocarea intersecțiilor etc) prin module aplicație și echipamente specifice.

K) Rețea de fibră optică, pentru asigurarea sistemului de comunicații între punctele semaforizate (intersecții și treceri de pietoni) și Centrul de Management și Comandă.