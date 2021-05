Sindicatul CRAB a pierdut procesul de un milion de euro, majorări salariale. Reacțiile liderului de sindicat și managerului companiei de apă a Bacăului

Salariații Companiei de Apă Bacău au pierdut procesul deschis împotriva Companiei Regionale de Apă Bacău, pentru drepturi salariale restante de 1 milion de euro, în total. În primă instanță, la Tribunalul Bacău, sindicaliștii au câștigat, însă au pierdut la Curtea de Apel Suceava, unde procesul a fost strămutat tot la cererea lor. Sentința este definitivă.

Arhiva iunie 2019

„Respinge apelul formulat de către reclamanţi ca nefondat. Admite apelul formulat de către pârâtă. Schimbă în parte sentinţa civilă nr. 466/15.10.2020 pronunţată de Tribunalul Bacău, în sensul că: Respinge cererea de chemare în judecată ca nefondată. Respinge cererea de suspendare ca lipsită de obiect. Definitivă”, se arată în pronunțarea publicată azi pe site-ul Curții de Apel Suceava.

Compania are 700 de salariați, dintre care circa 600 sunt membri de sindicat. „Nu suntem încă lămuriți, pentru că nu am primit motivarea sendinței, dar se pare că am pierdut. E strigător la cer să pierdem, după ce am câștigat la fond, salariații sunt în stare de șoc!”, a declarat pentru Ziarul de Bacău Fănică Brăescu, liderul sindical, Fănică Brăescu.

Contractul Colectiv de Muncă din CRAB are o clauză agreată de reprezentanții angajaților, în care se precizează că măririle de lefuri se pot face numai dacă sunt fonduri (art. 45, alin 3, în facsimil mai jos):

„Salut profesionalismul Curții de Apel Suceava, care a reușit să citească integral articolul 45 din Contractul Colectiv de Muncă. Îi invit pe toți cei care s-au grăbit să blameze conducerea CRAB că nu a respectat prevederile CCM să citească decizia definitivă a Curții de Apel Suceava”, a declarat managerul CRAB, Nina Chiper.

Managerul CRAB a promis că va reveni în cursul zilei de joi cu detalii referitoare la majorările de venituri de care au beneficiat în ultimii ani angajații CRAB.