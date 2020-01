SIF MOLDOVA S.A. Bacău intenționează cumpărarea de acțiuni AGRICOLA INTERNAȚIONAL S.A. Bacău la prețul de 0,2 lei – (P)

Va fi cumparat orice numar de actiuni, pana la obtinerea unui numar maxim de 33.356.675 actiuni reprezentand 10% din capitalul social prin metoda “primul venit, primul servit”

Precizam ca SIF Moldova cumpăra acțiunile pret dublu fata de cel oferit de Agricola International

Persoanele care detin actiuni emise de Agricola International S.A. si care doresc sa le vanda la pretul de 0,2 lei pentru o actiune, se pot prezenta la sediul SIF Moldova din Bacau, str. Pictor Aman nr. 94C (blocul albastru), in zile lucratoare intre orele 10-16 cu actul de identitate (BI sau CI) si extrasul de cont continand numarul de actiuni detinute emis de RVM CONSULT S.R.L. Bacău.

Intentiile de vanzare pot fi transmise catre S.I.F. Moldova SA si prin:

Posta

Fax la nr. 0234/570062

E-mail la adresa sifm@sifm.ro

Intentia de vanzare va cuprinde numarul de actiuni de vanzare si datele de identificare si de contact ale actionarului.

Vanzarea se va realiza prin incheierea unui Contract de vanzare-cumparare actiuni, tranzactia efectuandu-se in afara pietei bursiere.

In cazul in care intentia de vanzare vizeaza un numar de actiuni mai mare sau egal cu 1% din capitalul social al emitentului (3.335.668 actiuni), cumpararea se va realiza cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii Agricola International S.A. In cazul vanzarii unor pachete mai mari de 1%, conditiile de plata vor fi negociate la data incheierii contractului.

Relatii suplimentare la telefon: 0234 576740 interior 330 / 333; 0787 869 305 sau pe site-ul www.sifm.ro

AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. este o societate inchisa; actiunile nu sunt admise la tranzactionare pe nicio piata reglementata, sistem multilateral de tranzacţionare sau sistem organizat de tranzacţionare Oferta de cumparare de actiuni nu este o oferta publica in sensul Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Prezenta Oferta de cumparare actiuni, a fost notificata catre AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. si RVM CONSULT – societate care administreaza Registrul actionarilor.