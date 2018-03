SIF Moldova își schimbă numele pentru a doua oară. Beneficiile șefilor cresc enorm

Societatea de Investiții Financiare (SIF) Moldova își schimbă pentru a doua oară numele în cei peste 25 de ani de la înființare. Totodată, conducerea societății le cere acționarilor să mărească substanțial beneficiile administratorilor și directorilor.

Consiliul de Administrație a convocat Adunările Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor SIF Moldova SA pentru zilele de 27 și 28 aprilie 2018. Ordinea de zi este bogată, pentru că vor fi votate schimbări foarte importante în special pentru managementul societății.

Al doilea botez

Acționarii sunt invitați să voteze schimbarea denumirii din SIF Moldova SA în First Romania Capital Invest SA. Este a doua schimbare a numelui, după ce inițial societatea s-a numit FPP II Moldova, iar actuala denumire a primit-o în 1996.

Botezul vine la patru ani după ce Oficiul pentru Armonizare pe Piaţa Internă (OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market) a aprobat înregistrarea mărcii „SIF Moldova” în Registrul Mărcilor Comunitare. „Prin această înregistrare se conferă protecţie mărcii SIF Moldova la nivel comunitar”, declara, în 2014, preşedintele Costel Ceocea.

Mai mulți bani

Șefii SIF Moldova mai propun modificarea limitelor generale anuale de remunerare ale structurii de conducere. Astfel, remunerațiile, premiile și remunerațiile suplimentare ale administratorilor și directorilor cresc de la 0,5 la 0,6 la sută din valoarea activului mediu al anului precedent.

AGA viitoarei First Romania Capital Invest SA va stabili valoarea brută a unui dividend la 0,05 lei/actiune, pentru 2017, în creștere de la 0,044 lei/acțiune, cât a fost pentru 2016.

Profitul net a fost în 2017 de aproape 165 de milioane de lei, iar datoriile au crescut de la 119 milioane la circa 139 de milioane de lei.