Sfaturi pentru împachetarea cadourilor

Este frumos sa daruiesti. Un cadou, oricat de simplu ar fi, se poate transforma intr-o uriasa valoare sentimentala pentru cel care il primeste.

Exista sute de mii de idei de cadouri, pe care le poti alege in functie de varsta persoanei careia ii sunt destinate, in functie de sex sau de preferinte. Desi alegerea cadoului este procesul cel mai important si dificil, nu trebuie sa fie neglijata impachetarea.

Primul impact pe care il ofera cadoul este, de fapt, oferit de modul in care este impachetat.

Cum impachetezi corect un cadou?

Din fericire, ai extrem de multe optiuni de impachetare: hartie colorata, cutii cadou, celofan, pungi fundite, materiale textile, etc. Toate pot fi transformate in solutia perfecta de impachetare. Pentru a fi de efect insa, este bine sa se respecte cateva reguli:

1. Tine cont de dimensiunea si de forma cadoului. Cel mai usor este sa impachetezi un cadou cu o forma rectangulara, care nu are dimensiuni foarte mari. Acesta poate fi impachetat in hartie colorata, legat cu o panglica eleganta si insotit de un mesaj inteligent. Cel mai greu este sa fie impachetate cadourile cu forme neregulate sau sub forma de sfera. Pentru acestea este nevoie de cutii speciale si de diverse materiale de protectie ( zapada artificiala, folie cu bule, etc ) pentru o protectie cat mai buna.

2. Alege culorile potrivite! Poti miza pe simplitate, impachetand cadoul in elemente de o singura culoare sau poti alege mai multe culori. Nu depasi mai mult de 3 culori, insa, deoarece simplitatea denota intotdeauna eleganta. Singura situatie in care cadoul poate fi foarte colorat este atunci cand este oferit unui copil.

3. Contureaza o poveste! Orice cadou trebuie sa spuna o poveste inainte de a fi deschis. Daca il oferi unei persoane careia ii oferi des cadouri, incearca sa creezi o legatura intre fiecare dar, chiar daca distanta dintre ele este de cateva luni. Spre exemplu, poti alege o culoare reprezentativa pentru hartia cu care impachetezi, o forma a panglicii sau un mesaj personalizat, care sa se lege intotdeauna de mesajul precedent;

4. Personalizeaza! Pe langa mesaj iti poti pune mintea la contributie pentru a personaliza cadoul cat mai mult. Un marker si putina inspiratie pot crea amintiri de neuitat. Daca alegi sa desenezi ceva pe cutia de cadou, cu siguranta aceasta va fi pastrata pentru totdeauna.

Intregul proces de oferire a unui cadou trebuie sa fie o poveste. Evita cat mai mult cadourile impersonale! O sticla de vin intr-o punga de cadouri poate fi solutia rapida, insa nu va trezi niciun sentiment si va fi uitat rapid. O sticla de vin cu o eticheta personalizata, impachetata intr-o cutie colorata si inedita poate reprezenta o ancora in timp si o amintire de care te poti bucura atat tu, cat si persoana careia i-ai oferit-o.