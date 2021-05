Sfaturi după care să te ghidezi când cauți parfumuri pentru bărbați

Sunteți în căutarea unui parfum pentru bărbați? Deoarece procesul nu este simplu, îl simplificăm pentru dvs. cu aceste sfaturi profesionale!

Ce se întâmplă când doi profesioniști în parfumuri, Virgine Rousset, jurnalist specialist la Gala și Pierre Guillaume, parfumier independent, vin în serviciul nostru? Iată câteva sfaturi oferite de aceștia, conform site-ului Beaute.fr.

Un parfum de bijuterie pentru iubitorii de ceasuri

V-ați pierdut în multitudinea de oferte de pe piața parfumurilor? nu vă panicați. Încercăm să vă ajutăm. Dacă parfumul este destinat unui iubitor de ceasuri sau bijuterii, puteți să-i găsiți „perechea” optând pentru parfumul unor bijuterii celebre.

Aproape toate marile nume din Place Vendôme au și parfumuri: Legend Spirit of Mont Blanc, Tsar de la Van Cleef & Arpels sau Jaïpur de la Boucheron. Veți face o alegere mult mai sigură astfel.

Alegeți parfumul în concordanță cu vârsta bărbatului

La fel ca și pentru femei, în ceea ce privește parfumurile pentru bărbați, fiecare vârstă are dorințele sale. Pentru tinerii de 20-30 de ani, mizăm pe parfumuri gen Diesel’s Only The Brave Extrême. Pentru bărbați de 40-50 de ani, este mai potrivit un parfum precum Azzaro Chrome, de exemplu.

Un parfum de nișă, dacă-i place autenticitatea lucrurilor frumoase

Dacă femeile își aleg mai mult parfumul ca pe un capriciu, bărbații sunt mult mai atenți. Departe de generațiile anterioare, care nu au folosit parfumuri, bărbații de peste 30 de ani sunt dimpotrivă dornici de parfumuri și în procesul de înțelegere a ceea ce urmează să consume. Pentru această categorie de bărbați, apelăm apoi la mărci de nișă sau mici parfumieri independenți pentru a alege un parfum care a fost conceput în jurul unei povești reale.

Parfumuri în acord cu look-ul și stilul lor

Parfumul este o reflectare a sufletului… și uneori și a stilului vestimentar. Deoarece moda și frumusețea merg adesea mână în mână, putem alege un parfum pentru bărbați pe baza aspectului lor: Bad by Diesel pentru un bărbat „urban”, Mr. Burberry pentru un dandy elegant sau L’Homme de Yves Saint Laurent pentru un bărbat de clasă.

Alegeți versiunea sport a marilor branduri dacă este sportiv

Dacă avem de-a face cu un bărbat mai sportiv, putem apela la variațiile sportive ale anumitor parfumuri pentru bărbați. Aceste parfumuri sunt în general revigorante și pline de energie. Pariuri sigure: Boss Bottled Sport de la Hugo Boss, L’Homme Sport de la Roger & Gallet, L’Homme Sport de la Yves Saint Laurent sau Armani Code Sport de la Giorgio Armani.

Aflați cât mai multe despre ingredientul lor preferat

Pentru a alege parfumul unui bărbat, poate fi foarte util să-i cunoaștem ingredientul preferat și mirosul pe care îl urăște: ne oferă neapărat indicii asupra parfumurilor pe care să le lăsăm deoparte și cu care merită să „riscăm”. Atenție! Pentru un bărbat care iubește mirosul de paciuli, de exemplu, putem opta cu ușurință pentru L’Homme Intense de la Yves Saint Laurent, care îi conferă un loc de frunte acestei note.

Pariați pe o sticlă frumoasă

Deoarece bărbații sunt sensibili la artă și lucruri frumoase, putem alege parfumul unui bărbat pentru frumusețea sticlei sale: Spicebomb de la Viktor & Rolf care ascunde o aromă puternică într-o sticlă explozivă, în formă de rodie sau Azzaro Wanted by Azzaro care evocă dragostea și întâmplarea prin sticla de butoi.

Alege un parfum preferat de idolii săi

Din nou, atunci când nu știi cum să alegi un parfum pentru bărbați, poți avea încredere în celebritățile care poartă parfumul și tot ceea ce reprezintă. Gentleman Only de la Givenchy pentru un fan al Mentalistului, deoarece muza sa nu este altul decât Simon Baker, eroul seriei. Pentru fanii Hunger Games, putem alege în schimb Diesel’s Only The Brave, al cărui actor Liam Hemsworth este muza. În general e ușor de aflat, de pe internet, ce parfumuri preferă celebritățile sau ce „muze” au parfumuri celebre.