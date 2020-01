Serviciul de streaming Disney+ se va lansa în Europa pe 24 martie

Disney+, unul dintre cele mai noi servicii de streaming video, va debarca în Europa pe 24 martie, cu o săptămână mai devreme decât data anunțată anul trecut. Deși nu are experiența celor de la Netflix, HBO sau Amazon, Disney are avantajul unui catalog imens de producții proprii.

Pixar, Lucasfilms, Marvel Studios și 20th Century Fox sunt toate proprietatea gigantului american. Asta înseamnă că șansele de a te plictisi în fața televizorului sunt destul de mici. Din păcate, data de 24 martie nu include și România. Deocamdată, doar Regatul Unit, Irlanda, Franța, Germania, Italia, Spania, Elveția și Austria se pot bucura de aventurile Mandalorianului și ale lui Baby Yoda . Când ne putem aștepta la apariția Disney+ în România?

Detaliile nu sunt prea îmbucurătoare. Odată cu vestea devansării datei de lansare pentru țările mai sus menționate, Disney a oferit o actualizare doar pentru țări din vestul și nordul Europei. Astfel, Portugalia, Belgia, Danemarca, Norvegia, Suedia și Finlanda sunt programate pentru lansare în vara acestui an. Cât privește restul continentului, nu avem informații adiționale.

Așadar, putem doar presupune data lansării în privința altor țări din Europa, poate și în România. Sfârșitul anului pare cea mai corectă presupunere. La acel moment, vom fi la aproximativ un an distanță de apariția Disney+, 12 noiembrie 2019, iar serialele promise de către gigantul american vor atrage cu siguranță tot mai mulți utilizatori.

Pentru toamna anului 2020, Disney deja a promis al doilea sezon al serialului The Mandalorian, plus două mini-serii ce au legătură directă cu Universul Cinematic Marvel. The Falcon and The Winter Soldier va fi lansat în august și va avea 6 episoade. Această serie va urmări povestea celor două personaje imediat după terminarea întâmplărilor din Avengers: End Game. Seria promite tonul thriller-ului politic, o nuanță cu care am fost obișnuiți în cele două filme Captain America regizate de către frații Russo. A doua serie Marvel se numește WandaVision și va urmări aventurile personajelor cu același nume. Nu se știu prea multe detalii despre acțiune, însă cunoaștem că urmările acestei serii vor influența al doilea film Doctor Strange, programat să apară în sălile de cinema în 2021.

Strategia celor de la Disney este de a crea un întreg fir narativ pe mai multe platforme: sălile de cinema aduc cele mai mari încasări, iar serviciul de streaming completează un venit lunar, ce permite crearea de noi povești pentru micul ecran. Iar dacă privitorii vor să creeze propriile povești, au la dispoziție o sumedenie de jucării licențiate de Disney. Nu în ultimul rând, pentru cei care vor să trăiască aventura alături de eroii lor preferați, Disneyland și Disneyworld sunt locurile în care acest vis devine realitate.

Unul dintre modurile prin care puteți avea propriul abonament Disney+ este prin folosirea unui serviciu VPN (Virtual Private Network) și prin simularea unei conxiuni direct din Statele Unite. În acest moment, serviciul Disney+ costă $6.99 pe lună sau $69.99 pe an. Pe lângă acest cost va trebui să luați în calcul și tariful lunar cerut de serviciul VPN.

Mai ai răbdare până ajunge Disney+ și la noi?