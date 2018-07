Senatorul Dragoș Benea, despre proiectele Bacăului: Sunt bani, e nevoie de manageri și firme capabile

Liderul PSD Bacău, senatorul Dragoș Benea, este de părere că principalele proiecte ale Bacăului se împiedică în probleme de management. „Barierele financiare nu există”, crede senatorul social-democrat despre așteptatele investiții de la Centura Bacăului, decolmatarea lacului de la Insula de Agrement și Rezerva de apă.

În opinia lui Benea, cele 3 investiții pot fi realizate de firme locale, deoarece „există 3-5 firme mari din Bacău care ar putea să le facă”.



„La centura Bacăului, săptămâna aceasta așteptăm deznodământul și sperăm ca cei trei nemulțumiți (din cei 4 ofertanți – n.n) să nu conteste, pentru ca obiectivul să poată fi început cât mai repede”, spune Benea. Tot pe final, este și licitația pentru Rezerva de apă a municipiului Bacău.

Scaunul șefului Direcției Apelor se clatină

În problema Insulei de Agrement, unde primăria are de finalizat parcul de distracții, iar Direcția Apelor trebuie să facă decolmatarea lacului, senatorul Benea este convins că Primăria Bacău va termina lucrarea, chiar dacă moștenește de la fosta administrație un proiect prost făcut și prost manageriat.

Pentru decolmatare, există deja un contract în derulare, dar „dacă mergem la fața locului, cred că nu vedem mai mult de două mașinuțe”. Deși firma angajată pentru decolmatare nu-și face treaba și nici Direcția Apelor nu ia măsuri, s-a organizat o nouă licitație, la începutul lunii iulie, la care nu s-a prezentat nimeni.

„Atâta vreme cât există finanțare, există un contract în derulare care are un constructor, există un al doilea contract care nu are parte de niciun ofertant, dar are finanțare, înseamnă că e o problemă de management”. În opinia lui Dragoș Benea, „faptul că nu s-a prezentat nimeni are legătură cu constructorul din prima etapă, care trebuie să asigure încărcatul. Direcția Apelor trebuie să ia măsurile care se impun, eventual să unească cele două contracte și să facă o licitație la care să vină firme serioase, firme cu capacitate”.

Explicația pentru faptul că, deși sunt bani, nu se prezintă nimeni la noua licitație ar fi că actualul constructor, care ar trebui să încarce materialul din albie, nu ar fi agreat de alte firme care ar putea să se înscrie la licitație.

„Ori se decolmatează lacul, ori cineva trebuie să plece”, spune senatorul social-democrat, care îl indică drept responsabil pe Emil Vamanu, directorul Direcției Apelor (Administrația Bazinală de Apă Siret).

„În Bacău, sunt firme capabile”

Senatorul Dragoș Benea concluzionează că, în domeniul investițiilor publice, sunt foarte importanți trei factori, legislația achizițiilor, calitatea managementului și calitatea firmelor care câștigă contractele. Implicit, fimele bune fac și lucrări de calaitate.

Pe partea legislativă, în domeniul achizițiilor s-a îmbunătățit cadrul, în sensul că acum toate contestațiile trebuie timbrate. Asta nu înseamnă că nu vor mai fi contestații, dar firmele se vor gândi mai bine dacă e cazul să plătească.

După „pățania” cu firma din Turcia, care a abandonat lucrările la centură, e de dorit ca noua licitație să fie câștigată de firme puternice, iar unele dintre acestea pot fi chiar din Bacău, deoarece localizarea se punctează, acum. „În Bacău, sunt 3-5 firme mari firme capabile să facă centura, rezerva de apă și decolmatarea”, spune Dragoș Benea.

Vineri, se așteaptă anunțarea câștigătorilor licitațiilor pentru Centura Bacăului și Rezerva de Apă, prima organizată de CNAIR, iar a doua, de Primăria Bacău.