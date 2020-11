Senatorul Daniel Fenechiu, replică tăioasă pentru PSD: „Inamicii băcăuanilor sunt cei care au ținut 30 de ani județul în sărăcie”

Senatorul PNL Bacău, Daniel Fenechiu, a reacționat pe Facebook, după ce Dragoș Benea, liderul PSD Bacău l-a numit „Avocatul lui Orban, inamicul băcăuanilor”.

Disputa s-a aprins după ce senatorul și candidatul liberal a provocat-o la o dezbatere electorală pe dr. Bianca Purcărin, candidata social-democrată de pe locul întâi pe lista pentru Senat.

„Doamna doctor nu are timp de dueluri logoreice cu un avocat care asta face toată ziua; invitația malițioasă la dezbatere lansată azi de Fenechiu e, de fapt, un atac lipsit de bărbăție și onoare la adresa unei femei totuși nepolitician”, a spus Dragoș Benea.

Afirmațiile liderului PSD Bacău au provocat, sâmbătă, replica lui Fenechiu:

Inamicii bacauanilor sunt cei care au tinut 30 de ani judetul in saracie, bezna si izolare, au jefuit si distrus industria bacauana si care astazi fug de dezbatere sub pretexte puerile.

M-a surprins reactia viscerala a pesedistilor, la invitatia pe care i-am lansat-o ieri, dnei Bianca Purcarin, de a dezbate la televiziunile locale problemele Bacaului: criza sanitara, economia, educatia…

In loc sa aprecieze invitatia la o dezbatere onesta, care sa ofere bacauanilor o perspectiva asupra programelor partidelor si candidatilor angrenati in competitia electorala, pesedistii s-au incolonat in spatele lui Rosu Imparat Benea si s-au lansat in intrecerea socialista de atacuri si delatiuni la adresa mea.

Fiecare dintre postacii lui Rosu Imparat Benea, i-au preluat asertiunea potrivit careia contracandidata mea, medic ATI, n-ar avea timp, intrucat salveaza vieti…Departe de mine ideea de a desconsidera un medic, cu atat mai putin un specialist ATI- mai ales avand in vedere ca respect profesionistul medic si am foarte multi prieteni medici, insa chiar cred ca si un medic – oricat de eminent ar fi, odata intrat in politica are datoria sa spuna electoratului cum vede solutiile la problemele comunitatii si sa le dezbata cu contracandidatii sai. Nu de alta dar problemele bacauanilor nu sunt doar de natura sanitara iar spectrul competentelor parlamentare vizeaza si alte problematici esentiale cum ar fi: economia, fiscalitatea, justitia, educatia, administratia publica, mediul, cultura si, as putea continua…

Daca dna. dr. Purcarin chiar nu poate participa la o dezbatere pe teme de interes pentru bacauani din motive ce tin de activitatea domniei-sale din spital – si ma intreb, fara ironie, cum va rezolva dilema activitate politica-activitate la spital, cand incepe activitatea parlamentara- ma intreb de ce nu poate d-na Cristina Breahna-Pravat? Sau domnii Ionel Floroiu, Costel Dunava, Claudiu Augustin Ilisanu- toti 3, parlamentari cu experienta? Ori domnita Ana Catauta de la Stanisesti?

Eu cred ca trebuie sa le spunem bacauanilor interesati cateva adevaruri… Bunaoara, sa le reamintim de RAFO, Combinatul de cauciuc sintetic, Combinatul Chimic Bacau, Partizanul, Proletarul, Rafinaria Darmanesti, Textila Buhusi, IUC Borzesti , Letea Bacau, “succese” ale administratiilor PSD si ale fruntasilor PSD Bacau… Sa vorbim de saracie, de hotie, de lipsa de speranta a celor tinuti in intuneric de administratiile PSD… Si altele, care urmeaza…

Inca mai sper ca in tot pesedeul bacauan o exista vreun lider care sa aiba curajul unei dezbateri de idei si solutii pentru bacauani… Daca nu, spor la atacuri mizerabile si delatiuni, ca la asta vad ca excelati! Dar sa va tineti bine!

– senatorul Daniel Fenechiu