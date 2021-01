Senatorul Daniel Fenechiu (PNL): Prefectul de Bacău trebuie să fie liberal!

Senatorul Daniel Fenechiu (PNL) a reacționat după informațiile publicate de Ziarul de Bacău, referitoare la negocierile intense care se poartă pentru stabilirea conducerii Prefecturii județului.

„Cei 26 de primari liberali chiar merită un prefect PNL. USR/PLUS să realizeze că prefectul de Bacău trebuie să fie liberal”, a notat, pe Facebook, parlamentarul:

Evident, ca senator liberal de Bacau, ma intereseaza reprezentarea organizației județene liberale băcăuane in structura guvernamentală si, condiție sine gua non, sa avem prefect liberal in Bacau. Nu de alta, dar avem o garnitura valoroasa de profesioniști si este firesc sa dorim implicarea lor in implementarea politicilor publice liberale pe care le-am promis electoratului băcăuan!

Iar scorul nostru de la parlamentare, net mai bun decât cel din locale, justifica o buna reprezentare, 2 – poate chiar 3, colegi din PNL Bacau fiind îndreptățiți sa ocupe funcții de secretari/subsecretari de stat si/sau președinți/vicepreședinți de agenții. Evident, pe criterii de pregătire, performanta, competenta si integritate!

Relativ la funcția de prefect- inteleg ca va fi transformată in functie de demnitate publica (proiectul OUG fiind in transparenta pe site-ul MDRAP), cred ca nici UDMR, nici USR/PLUS nu pot emite pretenții rezonabile. Inteleg ca UDMR nici nu o face, iar USR/PLUS trebuie sa realizeze ca prefectul de Bacau trebuie sa fie liberal. Nu de alta dar parteneriatul cu PNL le-a adus in ograda Primăria Bacau…In plus, cei 26 de primari liberali chiar merita un Prefect liberal!

– Daniel Fenechiu, senator PNL Bacău