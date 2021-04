Șefii Poliției Române și SIAS, vizați de procurori în cazul masacrului de la Onești

Șeful Poliției Române, chestorul Eduard Mirițescu, a intrat în vizorul procurorilor Parchetului Curții de Apel Bacău, după ce anchetatorii care cercetează tragedia de la Onești, unde doi oameni au fost măcelăriți de un recidivist care îi luase ostatici, au descoperit că, deși ar fi fost informat în legătură cu intențiile și trecutul infracțional al agresorului, nu a luat măsuri. Alături de Eduard Mirițescu, procurorii care au trimis dosarul la Parchetul Curții de Apel au menționat și numele șefului Serviciului de Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS), chestorul de poliție Alexandru Scurtu, dezvăluie ziarul Gândul.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău a declarat, pentru Gândul, că în dosar a fost extinsă urmărirea penală, in rem, pentru neglijență în serviciu și această parte de anchetă a fost trimisă la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău.

Noul dosar penal, pentru infracțiunea de neglijență în serviciu, a fost deschis la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău având în vedere gradul profesional de chestor al șefului IGPR. Parchetul Tribunalului Bacău, care anchetează cele două crime comise de Gheorghe Moroșan, nu putea să înceapă o cercetare, chiar și in rem, dacă una dintre persoanele vizate este chestor.

Acțiunea ratată a polițiștilor care, pe 1 martie, au încercat să-i salveze pe cei doi muncitori luați ostatici de Gheorghe Moroșan în apartament din Onești care fusese în trecut al lui și din care fusese evacuat a ridicat multe semne de întrebare.

La scurt timp după dubla crimă, în presă au apărut informații legate de faptul că, în timpul crizei, reprezentanții IPJ Bacău au anunțat Inspectoratul General al Poliției cu privire la gravitatea situației, în condițiile în care Gheorghe Moroșan luase doi ostatici și nu se lăsa înduplecat să renunțe. În plus, bărbatul avea și un cazier care îl recomanda drept un individ foarte periculos, iar în trecut, amenințase de mai multe ori că își va face singur dreptate.

După ce ostaticii au fost uciși cu bestialitate, iar Moroșan a fost capturat în urma unei intervenții tardive, în spațiul public au început să apară, pe surse, detalii din spatele acțiunii de salvare.

Așa s-a aflat că reprezentanții SIAS fuseseră anunțați de polițiștii de la Bacău, mai ales că, potrivit legii, gestionarea situațiilor în care sunt luați ostatici se află printre atribuțiile lor.

Ulterior, toate aceste detalii au fost infirmate, în mod public, de conducerea Poliției Române, care a organizat, în acest sens, o conferință de presă la sediul IGPR.

Cu această ocazie, atât chestorul Eduard Mirițescu, cât și șeful SIAS, chestorul Alexandru Scurtu, au menționat că, de la Bacău, li s-ar fi transmis, în mod mincinos, că situația „s-a rezolvat”, drept pentru care sunt lipsiți de orice răspundere în cazul celor doi bărbați uciși.

După aproximativ o lună și jumătate, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, care investighează cele două crime, au stabilit, însă, contrariul. În urma audierii foștilor șefi ai IPJ Bacău, a șefului Poliției Onești și a lucrătorilor Serviciului Acțiuni Speciale Bacău, procurorii au stabilit că, deși aceștia au cerut sprijin de la București, luptătorii SIAS nu le-au venit în ajutor, deși ar fi fost obligația lor legală.

„Din mijloacele de probă administrate în cauză, mai rezultă faptul că lucrătorilor de poliție direcționați la locul evenimentului și implicați în acțiune li s-a comunicat, la un moment dat, că un echipaj din cadrul SIAS se va deplasa în regim de urgență la Onești, posibil cu un elicopter, după care au fost anunțați că nu vor primi sprijin din parte SIAS. În consecință, având în vedere că rezultă date cu privire la săvârșirea infracțiunii de neglijență în serviciu, cu privire la modalitatea în care au acționat lucrătorii de poliție la data de 01.03.20121, faptă prevăzută de art. 298 din Cp., se va dispune extinderea urmăririi penale in rem cu privire la săvîrșirea acestei infracțiuni”, au arătat procurorii.

Moroșan putea fi anihilat doar cu o pușcă de precizie

La dosar au fost atașate declarații ale conducerii IPJ Bacău și Poliției Onești, dar și ale lucrătorilor SAS care au participat la acțiunea din 1 martie. Pe lângă declarații, ar exista, ca mijloace de probă, fotocopii ale unor mesaje, care conțin inclusiv orele la care s-au comunicat informațiile respective, susțin surse judiciare.

Printre probe sunt incluse și fotografii cu balconul apartamentului în care erau ținuți ostaticii, trimise atunci șefului SIAS, din care reieșea că eventuala anihilare a lui Gheorghe Moroșan nu se putea face decât cu o pușcă de precizie, adică era nevoie, obligatoriu, de un lunetist.

„Iosub mi-a spus că vorbește la telefon cu un coleg de la SIAS București. M-am retras în partea laterală, am luat legătura cu domnul comisar șef Andronic Radu (șeful SAS Bacău – n.red.), care mi-a spus că a fost anunțat de șeful SIAS București (chestor Alexandru Scurtu – n.red.) că aceștia au pregătit detașamentul de intervenție și că urmează să se deplaseze la Onești. Chiar am spus că este normal ca aceștia să vină la fața locului, întrucât ei erau competenți să intervină în acțiune, întrucât au specialiști, lunetiști, alpiniști și dețin și echipamentul necesar. Am revenit lângă colegul negociator Moraru Ștefănuț, care vorbea la telefon tot cu cei de la SIAS București și, fiind volumul telefonului ridicat, am auzit când detașamentul din București a fost alarmat, noi să câștigăm timp, pentru ca aceștia să se deplaseze cu elicopterul la Onești. Tot de la șeful meu am aflat, ulterior, că cei de la București nu mai vin și că trebuie să ne descurcăm singuri, la nivel local”, a declarat, în fața anchetatorilor, unul dintre luptătorii SAS Bacău implicați în acțiunea din 1 martie.

Pentru că șeful Poliției Române și șeful SIAS cunoșteau atât situația de la Onești, cât și detalii din cazierul lui Gheorghe Moroșan, procurorii au stabilit că există elementele constitutive ale infracțiunii de neglijență în serviciu și vor cerceta această faptă.

„Din actele solicitate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău și depuse la dosar rezultă inclusiv faptul că organele de poliție din cadrul IPJ Bacău au adus la cunoștință evenimentele ce se desfășurau în municipiul Onești și activitatea infracținală a inculpatului Moroșan Gheorghe inspectorului general al Poliției Române, chestor de poliție Mirițescu Eduard, dar și șefului SIAS, chestor de poliție Scurtu Alexandru”, au stabilit procurorii băcăuani.

Ca urmare, procurorii de la Parchetul Tribunalului Bacău au dispus extinderea urmăririi penale, in rem, pentru neglijență în serviciu, dar au trimis dosarul la Parchetul Curții de Apel, care este competent să ancheteze posibile fapte săvârșite de chestori.